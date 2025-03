Sindicato de Servidores de la Nación denuncia violaciones a derechos laborales

La dirigente del Sindicato Nacional de Servidores de la Nación en Jalisco, Marcela Martínez Sandoval, alza la voz para que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se entere de las violaciones a los derechos laborales que, asegura, sufren quienes laboran en ese programa dependiente de la Secretaría del Bienestar.

En entrevista radiofónica, la líder sindical, quien asegura que fue despedida por haber organizado ese sindicato y exigir se respeten las prestaciones a la que todo trabajador tiene derecho por ley, señaló que este martes su gremio ofrecerá los detalles sobre las acciones jurídicas a las que han recurrido para defender sus derechos laborales.

Secretaría del Bienestar en Jalisco

Adelantó que en Jalisco los despidos injustificados iniciaron a mediados del año pasado y que además de los malos tratos y amagos que padecen de parte de sus superiores, trabajan sin vacaciones, en jornadas de 12 o 14 horas diarias, y sábados, domingos y días festivos.

Señaló a la delegada del Bienestar, Katia Meave Ferniza, y al “regional de Guadalajara” Gerardo Galicia, como responsables de las irregularidades en las condiciones de empleo por las que están atravesando, entre las que también se cuenta que les dan a firmar contratos cada mes, situación que los deja en inseguridad laboral.

Recordó que durante la pandemia, a pesar de haber participado en las jornadas masivas de vacunación contra el Covid-19 en lugares como el Auditorio Benito Juárez, no se les proveyó de los insumos para protegerse de los contagios. “Nosotros pagabamos desde los cubrebocas hasta las caretas, no nos daban el material necesario y eso es costumbre de (la Secretaría del) Bienestar, que nosotros tenemos que andar pagando hasta las copias porque no sirve la copiadora, porque no hay tinta”, enfatizó la líder sindical.

Añadió que cuando han reclamado sus derechos como trabajadores, les han contestado en el área de Recursos Humanos que se vayan a buscar empleo al sector privado.

Dijo que “la lavada de cerebro” que utiliza la Secretaría del Bienestar es que quienes laboran en el programa de Servidores de la Nación lo hacen por convicción para ayudar a la llamada “Cuarta Transformación”, de México, pero manifestó que eso fue “cuando estuvimos promoviendo el voto de Andrés Manuel (…) nomás nos daban un sueldo simbólico y no teníamos derecho a nada, pero trabajamos porque queríamos generar el cambio en este país, teníamos la esperanza, sí, y nomás trabajamos tres horas diarias”.

Expuso que ahora exigen “lo que marca la ley, ni más ni menos, porque somos trabjaddores, nada de que por convicción (…) nos explotan, abusan, nos amenazan: ‘si no te quedas tarde la delegada dijo que va a haber consecuencias’”.

Aseguró que tienen pruebas de lo que denuncian y que el mismo “modus operandi” se da en las delegaciones del Bienestar en todo el pais.

Informó que debido a que no se ha concretado la formalización del sindicato por “mano negra” de las instancias correspondientes, ya hicieron del conocimiento su caso ante la Organización Internacional del Trabajo, de la que ya tienen respuesta.

Contrastó el hecho de que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador haya impulsado el humanismo y que a los Servidores de la Nación no se les respeten sus derechos laborales y que por ende son derechos humanos.