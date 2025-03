Es un derecho de las familiares ser observadores en los ranchos Izaguirre y La Vega, le dicen a la FGR

Rancho Izaguirre (Samantha Lamas)

El colectivo Luz de Esperanza lamentó que una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) tomó el control de los ranchos Izaguirre y La Vega, en Teuchitlán, donde se encontraron restos humanos, ya no se les permite a los familiares de desaparecidos acercarse a los dos sitios de reclutamiento forzado.

El cerco que instaló la Guardia Nacional se amplió y es imposible para los colectivos acercarse a revisar el trabajo que realizan los peritos en ambos ranchos, dijo Héctor Flores, secretario del colectivo Luz de Esperanza, quien aseguró que es un derecho coadyuvar como observadores en los sitios de procesamiento de evidencias.

“Estamos esperando. Es un derecho viene en la Ley General en la materia, de la participación de los familiares como observadores, pero parece que la Fiscalía General de la República no le importan esos derechos. Nosotros nos quedamos esperando algún comunicado oficial, donde se abriera esta convocatoria, pero no ha pasado, pensamos que tal vez no va a pasar. Es terrible, pareciera que es un cerco para obstruir la verdad. Es un derecho de las familias, es algo completamente legal”, explicó.

Entrevistado este domingo, durante la pega de cédulas de personas desaparecidas en San Juan de Dios, Héctor Flores dio a conocer que este miércoles visitarán la ciudad de México para hacer peticiones a diputados federales y a la presidenta Claudia Sheinbaum, de que se les permita ingresar a los ranchos que operaba el crimen organizado.

“El colectivo y algunas otras compañeras volvemos a salir a la ciudad de México el martes por la noche. Vamos a estar otra vez en el Congreso de la Unión el miércoles. Vamos a hacer unos exhortos a la presidenta (Sheinbaum), algunos diputados federales van a apoyar y tratar de hacer un plan de acción. Dentro de los exhortos que le daremos a la presidenta, va a ser una de esas, que se abra a las familias -como lo marca le ley- la participación como observadores en estos procesamientos que están haciendo”, aseveró.

El colectivo Luz de Esperanza confía en que la FGR y el gobierno federal darán de nuevo apertura para ingresar como observadores a los ranchos.