“La indignación no es suficiente: MP llamará a Los Alegres del Barranco”

La indignación por el uso de un recinto universitario para homenajear al Mencho, el sanguinario líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se ha ido elevando durante todo el día, pero Pablo Lemus, gobernador del estado, ha decidido que esto no es suficiente y ha solicitado que la Fiscalía estatal llame al grupo musical que encabezó el evento.

Los Alegres del Barranco, perpetradores de la afrenta, serán convocados junto con su productor a efecto de que expliquen sus acciones. El recinto universitario en donde dieron el concierto y tuvieron a bien realizar un homenaje al Mencho, fue el Auditorio Telmex donde apenas unas horas antes el rector Villanueva, la entrante rectora Planter y el propio Lemus habían apostado por un futuro estatal en donde los jóvenes se alejaran de las opciones que el narco les ofrece.

“Sabemos que la indignación no es suficiente”, señaló Lemus en la tarde de este lunes, un día dominado por la afentra en el recinto universitario, “por eso la Fiscalía de Jalisco citará a declarar al productor y al grupo Los Alegres del Barranco por hacer apología de la violencia el sábado pasado en su concierto del Auditorio Telmex de la Universidad de Guadalajara”.

Lemus anunció que instruyo a que cualquier grupo que se presente en conciertos organizados por el Gobierno estatal no deberá interpretar canciones que hagan apología de la violencia. “Hace apenas unos días estuve en el mismo Auditorio Telmex para hacer un llamado, a toda la sociedad y a todas las instituciones, para enfrentar juntos la violencia. Hoy reitero ese llamado y me parece positivo que la Universidad de Guadalajara asuma su responsabilidad y muestre voluntad para que estas cosas no vuelvan a suceder”, dijo el Gobernador.