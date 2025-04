Se cancelará a artistas que difundan la violencia así haya pérdidas económicas para la UdeG

Auditorio Telmex, de la UdeG

La Universidad de Guadalajara (UdeG) hizo un compromiso público de que en sus auditorios no se van a permitir los conciertos que difunden la violencia y la narcocultura.

En la última entrevista que dio como rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, minutos antes de la medianoche en el Complejo Deportivo Universitario del Tecnológico, reconoció sin rodeos que haber permitido la presentación del grupo Los Alegres del Barranco en el auditorio Telmex “fue un error y un gran descuido”.

“Así fue mi sexenio, así fue mi administración y el último día un huracán, un concierto terrible que nunca debió haber sucedido. Aceptamos el error, dejamos que el regional mexicano agendara en el Telmex muchos eventos. Reconozco que fue un descuido que debemos reconocer, es de esas cosas que se han normalizado en la sociedad que ya dejamos de verlo, se normalizan y hasta que nos sacuden con esas imágenes, volvemos a caer en cuenta que no está bien. Entonces, la reflexión de hoy debe ser autocrítica. No, no está bien que haya esos conciertos en un recinto universitario”, subrayó.

El rector saliente fue claro al señalar que todos los grupos musicales o artistas que ya están contratados y que signifiquen un vínculo con la violencia y la narcocultura serán cancelados, aunque eso implique una pérdida económica para el auditorio Telmex.

:Se va a revisar toda la agenda de lo que ya está firmado en contratos en el Telmex. Hoy todo el equipo del Telmex estuvo revisando toda la programación, ya hay algunos conciertos firmados. Le preguntaremos al Ayuntamiento (de Zapopan) con la política que nos dice el gobernador, cuáles de ellos consideran que que no deben de realizarse, se van a suspender las licencias y lo que se tenga que cancelar los contratos, aunque tenga un costo, que se cancele. La cultura de la paz y la formación de estudianteses va por delante”, aseguró.

Se le preguntó a Ricardo Villanueva si se hará un reglamento o una regulación para que no se vuelva a presentar un suceso similar al del pasado fin de semana.

Esto respondió: “Que todos los contratos ya vengan con una cláusula donde está prohibido hacer alusión a todo esto y que el promotor se haga responsable y haya sanciones en el contrato para quien lo haga. El teatro debe de prohibirlo, pero también debemos dejar algo muy claro, es responsabilidad del artista y el promotor el contenido”.

Aclaró que hay algunos artistas que pudieran tener una canción que promueva la violencia, en ese caso señaló que podrían presentarse siempre y cuando no canten esas melodías. Ese tema le corresponderá revisarlo a las nuevas autoridades universitarias.