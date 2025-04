Jalisco refuerza medidas contra la narcocultura en escuelas

Imagen de una escuela secundaria

El secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, emitó una recomendación a maestros y directivos del sistema de educación pública para evitar la apología del delito y la inclusión de bailes con referencias a la narcocultura en los planteles escolares.

En redes sociales han circulado videos grabados por padres de familia durante festivales escolares en los que se observa a infantes bailar canciones conocidas como corridos tumbados, incluso, algunos de ellos actuando como integrantes de grupos criminales.

“Hay que evitarlo a toda costa, hay que regresar a las canciones que son propias de niños, no hay que irse por modas y la verdad es una pena esta cultura del no esfuerzo, de que las cosas se dan simplemente arrebatándolas, no es así, hay que trabajar para conseguir las cosas y eso se enseña a los niños desde muy pequeños”, expresa el funcionario.

También, Flores Miramontes manifiesta su preocupación por la permisividad de algunos padres de familia en el consumo de este tipo de música por parte de los menores. “Da tristeza e incluso indignación que un padre de familia permita que sus hijos escuchen ese tipo de música. De ninguna manera en las escuelas se permite”, recalca.

Como parte de la estrategia de cultura de paz, la Secretaría de Educación implementará un programa de formación del carácter, con el objetivo de moldear el temperamento de los estudiantes a través de la educación. “Es un proyecto de vida hablar de la honestidad, de la prudencia, fortaleza y de la justicia. En Jalisco se implementará un programa sensacional que atenderá desde la educación inicial y abarcará todos los niveles, incluyendo formación para padres de familia, directivos y maestros”, detalla el secretario de Educación.

El funcionario aclara que este programa no representará una modificación en el plan ni en los programas de estudio, pero sí se trabajará con contenidos locales que refuercen la formación del carácter dentro de la comunidad educativa.