Debe afrontar Caabsa Eagle denuncia penal por delitos ambientales: alcalde de Tonalá

Tonalá inició su recolección de basura

Al informar los detalles de la recolección de basura en el municipio de Tonalá, servicio que desde este domingo 6 de abril corre a cargo del ayuntamiento, el presidente municipal, Sergio Chávez Dávalos, señaló que la concesión que durante dos décadas favoreció a la empresa Caabsa Eagle ya no se renovó debido a irregularidades e incumplimiento por parte de esa compañía.

El edil tonalteca, en entrevista con Radio Metrópoli, recalcó que aparte de que se quedó sin la concesión del servicio, Caabsa Eagle fue denunciada por su presunta responsabilidad en delitos ambientales, por parte de los ayuntamientos de Tonalá y Guadalajara y del Gobierno del Estado “por la remediación (medidas para reducir los contaminantes) del ex basurero de Matatlán, que no lo hicieron y que cobraron durante 20 años a los municipios la disposición final y que no lo hicieron”.

En cuanto a la labor que inició este domingo el ayuntamiento que encabeza, Sergio Chávez dio a conocer que estarán realizando la recolección de basura con 40 camiones, que fueron comprados, algunos, y otros arrendados, para cubrir las 500 colonias de la demarcación.

Informó que también deben dar el servicio para los 87 tianguis que se instalan semanalmente en Tonalá y que generan aproximadamente 500 toneladas de residuos al mes, además del aseo contratado con el gobierno municipal en cotos y empresas privadas del municipio.

El alcalde pidió un voto de confianza a sus ciudadanos y un plazo de 40 días hábiles a partir de este domingo, para acabar de afinar los detalles y lograr ofrecer un adecuado servicio.

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA TONALÁ ORIENTE

Sergio Chávez dijo que su municipio se ha venido preparando para tomar las riendas de la recolección de basura desde el anterior trienio (él fue reelegido e inició su nuevo periodo en octubre pasado) y resaltó la construcción la Estación de Transferencia Tonalá Oriente, con un costo de 150 millones de pesos, de los cuales el Gobierno de Jalisco aportó 15 millones.

Dicha planta, expuso el munícipe, tiene capacidad de recibir la basura del municipio y de la que se genera en Guadalajara “de la Calzada hacia el oriente” pues puede transferir –en términos ambientales- hasta 1,500 toneladas de residuos al día, y precisó que todo Tonalá genera 500 toneladas diarias.

El alcalde Sergio Chávez reconoció que su administración no tiene experiencia en el tema, por lo que reiteró su solicitud de comprensión de parte de la población tonalteca y solicitó que no sacaran a la calle las bolsas con basura en el entendido de que el camión recolector pasará a más tardar cada tercer día, dependiendo de la colonia, e incluso reveló que se contempla posteriormente tener un turno de recolección nocturna.

INICIÓ TONALÁ RECOLECCIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO

Con 40 camiones que arrancaron operaciones para la recolección de basura, la mañana de este domingo 6 de abril, el Gobierno de Tonalá empezó a hacerse cargo del servicio.

El presidente municipal dijo que para operar los vehículos se contrataron a ocho o diez choferes y el resto fueron reubicados de otras áreas del ayuntamiento “para no hacer más obesa la nómina”.

Manifestó que las unidades recolectoras cubrirán 64 rutas en un horario de las 8:00 a las 11:00 de la mañana y que habrá colonias por las que pasarán a diario y otras, cada tercer día.

WHATSAPP PARA REPORTAR FALTA DEL SERVICIO

El Gobierno de Tonalá pone a disposición de la ciudadanía del municipio un teléfono para reportar la falta de la recolección de basura: 33 27 30 30 26

En Guadalajara, el gobierno municipal también dejó de lado la concesión a Caabsa Eagle y desde el 18 de diciembre del 2024 el ayuntamiento cubre la recolección de basura.