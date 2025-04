Retomará el PRI reforma para tipificar como delito el reclutamiento forzado

Diputados del PRI Jalisco

La bancada del PRI en el Congreso de Jalisco presentó una iniciativa para que se incluya en el Código Penal Federal y la Ley de Trata de Personas, el delito de reclutamiento forzado de menores de edad.

Esta iniciativa ya la había presentado el 15 de noviembre de 2023, la entonces diputada priista, Hortensia Noroña. Sin embargo, el tema se quedó en la “congeladora” en la Comisión de Puntos Constitucionales.

La coordinadora parlamentaria del PRI, María del Refugio Camarena Jáuregui, consideró que el tema es muy importante de aprobarlo y de ser así, el Congreso local elevaría una iniciativa al Congreso federal, para que allá los legisladores reformen el Código Penal y la Ley de Trata de Personas.

“Sería al Congreso federal, pero es importante que desde el Congreso local exista el apoyo de todos los grupos parlamentarios. De la legislatura pasada no se dictaminó. La retomamos el grupo parlamentario del PRI. Nosotros tenemos ahí una listita de iniciativas que no se les dio seguimiento o que se terminó la Legislatura y no la dictaminaron. Entonces, estamos retomando estas iniciativas de nuestro grupo parlamentario de la 63 Legislatura”, dijo.

El reclutamiento forzado se define como la vinculación permanente o transitoria de personas menores de 18 años de edad a grupos armados organizados al margen de la ley que se lleva a cabo por la fuerza, por engaño o debido a condiciones personales o del contexto que la favorecen.

A escala federal, el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentó una iniciativa similar y plantea que se imponga una pena de 15 a 30 años de prisión s quien cometa el delito de reclutamiento forzado. Cuando la víctima sea menor de 18 años de edad las penas previstas se incrementan al doble.

En su iniciativa, la entonces legisladora Hortensia Noroña dijo que la idea es poder reinsertar a los menores que ya fueron condenados y que se les vea no solo como infractores, sino como víctimas.