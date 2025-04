Concreta Vero Delgadillo gran pacto por la limpieza de Guadalajara; invita a tapatíos a sumarse

La presidenta municipal tapatía convocó a universidades, sociedad civil, a las iglesias cristiana, católica, de Luz del Mundo, a la cúpula empresarial, a líderes sociales, deportivos, sindicatos, al Colegio de Notarios, comerciantes del Mercado de Abastos, entre otros tantos que se suman para mantener limpias las calles de la ciudad desde sus trincheras.

Esta segunda fase también contempla la creación de los Escuadrones de la Limpieza, son 11 cuadrillas conformadas por un jefe operativo que coordinará el trabajo de 30 personas que estarán a cargo de la limpieza, recorrerán el municipio con equipo como hidrolavadoras, para balizamiento, herramientas para poda y mantenimiento de áreas verdes, para el borrado de grafiti, para la recolección de residuos voluminosos, contarán con vehículos para realizar su trabajo.

“Compramos cinco barredoras, dos equipos de carga, 69 camionetas de redilas, 25 camiones de volteo, todo esto con 265 millones de pesos, más los camiones (de recolección), es decir, que tenemos un total con todo y Capítulo 1000 que son las personas que trabajan, de mil 613 millones de pesos”, explica Verónica Delgadillo.

En un inicio estarán operando dos escuadrones, pero se espera que en dos meses estén los 11 limpiando las calles de Guadalajara, mismo número en el que se divide la ciudad desde la Comisaría Municipal para el patrullaje preventivo, sin embargo, para este programa los sectores son llamados Comunidades, cada uno tiene su nombre que fue elegido por los propios tapatíos mediante consulta.

Aunque estos escuadrones estarán dedicados a limpiar Guadalajara, reconoce Verónica Delgadillo que son insuficientes; como ejemplo compara lo hecho por la ciudad de París, Francia, que para afrontar el reto de recibir las Olimpiadas fueron contratados seis mil 500 empleados, situación lejos de la realidad tapatía; sin embargo, reflexiona sobre la corresponsabilidad de los ciudadanos y hace un llamado para convertirse en guardianes de la limpieza, comenzando desde barrer sus calles para, de esta manera, la Perla Tapatía cuente con millones de personas comprometidas con la causa.

“¿Qué tal si empezamos por barrer nuestras calles? Guadalajara tiene un millón 486 mil tapatías y tapatíos, qué tal que se conviertan en guardianes de la limpieza. Entonces, les vinimos a invitar a que hagan suya esta estrategia con cinco pasos sencillos: cuidar mantener los espacios públicos limpios, reducir la generación de residuos, disponer adecuadamente los residuos, entregar la basura en los camiones de la limpieza, promover la corresponsabilidad invitando a las y los vecinos a que se sumen, y que se conviertan todos en guardianes”, invita Vero Delgadillo.

Añade que en unos meses será presentada la aplicación para teléfonos móviles en las que se podrá revisar la ruta del camión de la limpieza para saber su ubicación y el tiempo en el que podrá pasar por los hogares, con esto se espera que las y los tapatíos eviten dejar bolsas de basura en la calle.

Harán cumplir el reglamento, multarán a partir de agosto

A partir de este momento, el personal de Inspección y Vigilancia, elementos de la Comisaría Municipal, comenzarán con amonestaciones lúdicas a todos los vecinos que no barran sus calles, se les encuentre tirando basura, para que sea en un inicio una invitación, sin embargo, a partir del mes de agosto comenzarán con el cumplimiento del reglamento que prevé multas.

“En la ley ya está que no se puede tirar basura, no voy a poner ningún tipo de multa nueva, vamos a hacer que se cumpla la ley. Iniciamos una campaña de apercibimientos lúdicos durante los próximos tres meses y medio, salvo la policía, Inspección y Vigilancia, Movilidad y las demás áreas no van a multar por este tema, van a apercibir pedagógicos y lúdicos para que aprendan, no es una campaña recaudatoria, es una campaña para cambiar paradigmas culturales, pero en agosto los que no quieran sumarse van a ser sancionados”, advierte.

Añade que se cambiará el reglamento para que, aquellos que sean multados, puedan cambiar el costo de la multa por servicio comunitario para limpiar Guadalajara. Aunque esta campaña va a comenzar a difundirse, añade Verónica Delgadillo que se tiene al momento el registro de 368 personas que han recibido sanciones por tirar basura en la calle.

Verónica Delgadillo también hizo un corte de caja del resultado de la primera etapa, cuando el Ayuntamiento asumió completamente el servicio de recolección de la basura, asegura que en el primer cuatrimestre bajaron 70 por ciento los reportes, se tenían más de 10 mil y ahora hay cerca de mil 717.