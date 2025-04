Dar certificación a empresas como sitios seguros puede evitar reclutamiento de jóvenes al narco

Certificación a empresas como sitios seguros

Ante el engaño del crimen organizado que recluta a jóvenes con la estrategia de difundir en redes sociales falsas y ambiciosas ofertas de trabajo, la diputada de Morena, Marta Arizmendi, convocó a una mesa de trabajo a la que acudieron representantes de cámaras de comercio, áreas de recursos humanos de empresas maquiladoras, funcionarios de ayuntamientos de Tonalá, El Salto y Tlajomulco.

El propósito es encontrar medidas que eviten que el narcotráfico “enganche” a jóvenes y certificar a las empresas que contratan a empleados.

Rodrigo García, representante de la empresa Flex, propuso contactar a los representantes de las empresas de redes para que mejoren los filtros de seguridad y le pongan un alto a esas falsas empresas que reclutan a jóvenes.

“Como empresa privada, a nosotros nos gustaría proponer dentro de la parte responsable de esas mismas empresas -que son las plataformas- también el requerir que ellos mismas activen sus filtros para poder terminar con todas estas ofertas falsas de trabajo. Como una red social, su propósito no es generar empleos, como sí lo son otras plataformas como Linkedin, probablemente se pudiera generar un acercamiento con esas empresas o sus representantes nacionales y pedirles que tengan una estricta observancia de estas ofertas”, precisó.

La legisladora Marta Arizmendi señaló que la idea es certificar a empresas seguras y retomará las ideas expresadas por los empleadores para luego presentar iniciativas de reforma a leyes locales y federales.

Añadió que antes de presentar las iniciativas de reforma a leyes pedirá el aval de las secretarías del Trabajo y de Economía y aclaró que no se trata de hacer una persecución sino otorgar esa certificación como empresas seguras para quien busca un empleo.

“Quiero decirles que esto no es una búsqueda de un tema hacendario, si están registrados o no. Esto es un punto y aparte, es para prevenir y tener la seguridad de los buscadores de empleo, que no vayan a sentir que los estamos buscando, como los del SAT verdad”, apuntó.

El Ayuntamiento de Tonalá ya realiza el proceso de certificar a las empresas como empleadoras seguras, informó José Alberto Villa Jáuregui, director de Desarrollo Económico de Tonalá, quien informó que ya están en proceso de registrar a 168 empresas.

“Se hace la revisión de actas constitutivas, poderes notariados, la misma licencia municipal. Se revisa su registro del SAT, las personas que son responsables de recursos humanos de las empresas. Se hace luego una revisión física, vamos al establecimiento para verificar que los documentos sean comprobables de la instalación”, afirmó.

Las representantes de El Salto y Tonalá señalaron que realizan de dos a tres ferias del empleo al año con empresas seguras y tienen una alta demanda de jóvenes.