Igualdad Animal: Estamos en el mejor momento para elegir una alimentación vegetal

Cada vez son más las personas que eligen una alimentación respetuosa con los animales motivadas por la compasión y también por la creciente accesibilidad a alternativas de origen vegetal que pueden hacerse en casa o encontrarse en tiendas y supermercados.Proyectos como Love Veg México, de Igualdad Animal, demuestran que elegir una alimentación de origen vegetal es más fácil, accesible y deliciosa. Por ello, uno de sus ejes prioritarios es compartir, de manera gratuita y a gran escala, recursos informativos que guíen y acompañen a la gente en este camino. A través de su página web, correo electrónico, redes sociales y talleres presenciales, Love Veg llega a personas de todas las edades que comienzan una alimentación compasiva o quieren explorar nuevas formas de disfrutarla.

Pensado en y para el contexto mexicano, este proyecto no sólo ha logrado crear nuevas recetas, sino que ha sabido adaptar los platillos tradicionales de nuestro país a sus versiones de origen vegetal. “La tradición y la compasión pueden ir de la mano. México es un país con una gran variedad de sabores pero también con una imaginación increíble para crear nuevos platillos, ¿por qué no hacerlo de manera compasiva?”, dijo Katya Ramírez, de Love Veg México, quien ha creado recetarios para, por ejemplo, celebrar las festividades patrias y decembrinas.De esta manera, Love Veg logra que la comida mexicana mantenga su identidad y al mismo tiempo sea parte de la construcción de un mundo más justo para todos, donde los animales sean respetados y no explotados en condiciones de crueldad.

Esto último, también ha sido fundamental en la transición que las personas están haciendo hacia una alimentación más compasiva, pues nunca antes la gente tuvo acceso a tanta información sobre lo que los animales criados para el consumo humano enfrentan en granjas, transportes y rastros. Lo que estás industrias herméticas por décadas escondieron, ahora es revelado a la luz pública para que las personas puedan tomar decisiones más conscientes.

Por supuesto, Love Veg ha demostrado lo fácil y deliciosa que es una alimentación compasiva: en centros comunitarios, en convenio con el DIF, o en universidades públicas y privadas, imparte talleres para llevar a la práctica la teoría.