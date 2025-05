Empleos, salud y educación, la agenda que impulsan las mujeres trans

Hacen propuestas. Las mujeres trans quieren dejar de ser trabajadores sexuales.

Las mujeres trans en Jalisco exigen a las autoridades en materia de trabajo, que se impulsen empleos para ellas.

Mónica Ahumada, directora de la Red Mexicana de Mujeres Trans, explicó que 90% de ese grupo poblacional está en el desempleo. Eso genera que muchas de ellas se dediquen al comercio de su cuerpo.

Este fue uno de los temas que planteó la Red Mexicana de Mujeres Trans, en la segunda mesa de trabajo que se realizó en el Congreso del Estado, coordinada por la diputada de Morena, Itzul Barrera.

“Hablamos de la falta del empleo, la falta de accesibilidad al empleo para mujeres trans. Estamos hablando de que todavía tenemos un índice de 90% de desempleo y obviamente que esto nos orilla al trabajo sexual y queremos más bien ya integrarnos a la vida productiva como se debe y no estar fuera del marco legal”, explicó.

Un tema que preocupa también a las mujeres trans es el de las dificultades que tienen para acceder a los servicios públicos de salud.

Mónica Ahumada expuso que hay casos de mujeres trans que llegan a los hospitales, en estado crítico, porque no se atendieron antes. Muchas veces les complican otorgarles la atención médica y las discriminan.

“Otra de las cosas que le habíamos propuesto a la diputada es la salud integral trans. No hay ninguna clínica, no hay ningún doctor, no hay ningún especialista que se nos pueda proporcionar por parte del estado y por parte del estado deberíamos tener una cobertura de salud, la cual no tenemos. Se requiere modificar la ley y que las autoridades ejecuten las leyes, porque hay protocolos que se han quedado solamente en el papel, solamente con los directivos, pero no han bajado a los empleados”, dijo.

Las mujeres trans buscan que el gobierno de Jalisco las incluya en todos los servicios, como es tambièn el de educación, ya que 68% no termina sus estudios y también una de las causas es por el acoso escolar que sufren.