La cooperación internacional puede fortalecer temas de salud para las infancias

Diálogo en la sede de la ONU. La legisladora jalisciense se reunió con expertas de Hungría, Hong Kong y Estados Unidos.

Durante tres días, del 13 al 16 de mayo, la diputada jalisciense Mónica Magaña Mendoza, participó como panelista en el foro “La Salud como Componente Esencial de Ciudades Familiarmente Sostenibles”, en la sede de la ONU en Nueva York.

Mónica Magaña presentó el programa Somos Uno, el cual nace de una ley que impulsó y que brinda atención integral gratuita a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años con diabetes tipo 1 sin derechohabiencia.

La legisladora de MC subrayó la importancia de impulsar una agenda de cooperación internacional que ponga por delante principalmente la salud e integridad de las infancias y sus familias.

El viaje surgió a partir del convenio entre el Congreso de Jalisco y el Instituto de Análisis de Política Familiar (IAPF), con el objetivo de fortalecer políticas públicas y leyes por las familias jaliscienses, especialmente en infancia y salud

“Durante esta participación, sostuvimos un diálogo directo con representantes internacionales para intercambiar ideas, experiencias y buenas prácticas que fortalezcan las leyes y políticas públicas en favor de las familias, especialmente en materia de salud e integridad infantil”, expuso Magaña Mendoza.

La visita a la sede de la ONU fue una oportunidad para compartir el modelo jalisciense que coloca a la salud como un derecho fundamental para construir ciudades familiarmente sostenibles. En reciprocidad, se establecieron talleres y agendas de trabajo no solo con las Naciones Unidas, sino también con representantes de entidades internacionales como Nebraska, Hong Kong, Hungría y homólogas de otros estados mexicanos, alcaldes y funcionarios de distintos órdenes de Gobierno, que acudieron como parte de la delegación mexicana que participó en los foros.

Algunas de las profesionales con las que Magaña Mendoza estableció agendas de trabajo fueron Cristina Rodríguez, de Innovación Gubernamental de la ONU, Renata Kaczmarska, Oficial de Familia de la ONU, María del Rosario Esteinou, del Center for Research and Higher Studies in Social Anthropology y Vivian Lou Weigun, de la Universidad de Hong Kong. El reto ahora, es aterrizar estos resultados en iniciativas de ley que beneficien a Jalisco.