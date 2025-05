Colonos de El Salto e Ixtlahuacán piden ser escuchados en proyecto de la L5 al aeropuerto

Planteamiento. Los asistentes y las legisladoras pidieron que las voces de todos se tomen en cuenta tanto por el gobernador Pablo Lemus. (Rocco)

Las obras que realiza el Gobierno de Jalisco en la carretera a Chapala para introducir el sistema de transporte articulado -Línea 5- siguen adelante.

Ante ello, vecinos de colonias de El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos, colectivos de temas de movilidad y representantes del Consejo Ciudadano Metropolitano (CCM) piden que la obra de transporte masivo por esa vía, sea un Tren Ligero y no un Macrobús. Y piden que no solo se piense en función del Mundial de Futbol 2026.

Los colonos participaron en un foro en el Congreso del Estado, organizado por las diputadas de Futuro, Mariana Casillas y Tonantzin Cárdenas.

Laura Trujillo, del colectivo Ciudad Integral, está a favor de un tren ligero para que sea un transporte digno, eficiente, durable y seguro.

“Necesitamos un transporte digno. Ahí viene la gente (en el Macrobús) con sus niños y aunque digan que es el BRT, vienen todos apelmasados que parecemos sardinas. ‘Ah, no ese camión no me toca, espérate que es el otro’, porque hay tres o cuatro rutas alimentadoras. Hay que ver la capacidad, en el tren caben 272 personas en esos vagones”, señaló.

Patricia Arana, representante de Ixtlahuacán de los Membrillos en el Consejo Ciudadano Metropolitano, dijo que el nuevo transporte debe incluir a los habitantes de ese municipio.

“Mi invitación es a que nos escuchen en el Congreso y se tiene que llegar hasta el gobernador o a dónde se tenga que ir, como ciudadanos les pedimos que nos ayuden para que esto sea un tren de calidad y que eso a la larga sea un beneficio no para 5 o 10 años, sino hasta dentro de 30 o 40 años”, manifestó.

Adonais González Lee, integrante del colectivo Pasos Blancos, pidió reflexionar más allá de si es tren o Macrobús, qué ciudad queremos para el futuro.

“¿Qué modelo de ciudad queremos? porque podemos estar aquí en 2025 y vamos a estar nuevamente en 2035 pidiendo la Línea 10 del Tren que vaya a Jocotepec o hacia Ocotlán o La Venta del Astillero, ¿por qué?, porque la ciudad siguió el mismo modelo de crecimiento y de expansión. Lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué modelo de ciudad queremos? una línea de transporte cualquiera que sea, no va a solucionar los problemas de movilidad”, advirtió.

La diputada Tonantzin Cárdenas, pidió mayor transparencia al gobierno de Jalisco para que sea un tren o aun autobús eléctrico, se garanticen banquetas en esa vía al aeropuerto e inclusión para todos los habitantes.

“Algo que es indispensable, necesitamos fiscalizar los recursos que vayan a ser utilizados para cualquiera de los proyectos que se vaya a ejecutar. Toda obra pública debe estar enfocada y creo que es lo que tenemos que vigilar, que nuestro derecho a la movilidad se garantice de una manera segura, accesible e incluyente, porque algo que tenemos que hablar es que cualquiera de los dos proyectos tenga una visión de inclusión para todas las formas de movilidades”, subrayó.

Los asistentes y las legisladoras pidieron que las voces de todos se tomen en cuenta tanto por el gobernador Pablo Lemus, como por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que el proyecto también tendrá dinero federal.