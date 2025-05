Se necesita que el Congreso apruebe la Reforma Judicial, advirtió la titular de Desarrollo Económico

Mesa de trabajo en el Congreso de Jalisco

El Congreso del Estado tiene un tema pendiente por resolver como lo es la Reforma Judicial. Así lo dijo la secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco Ochoa, quien señaló que a los inversionistas extranjeros les importa mucho que en Jalisco exista certeza jurídica.

La petición de la funcionaria estatal se hizo durante la presentación de la Agenda de Desarrollo Económico que realizaron los secretarios que conforman el gabinete estatal económico, ante diez diputados locales, encabezados por la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda.

“Creo que aquí como Congreso tienen una posibilidad de que algo importantísimo se materialice, como lo es la Reforma Judicial, como lo propone el gobernador. A mí me gustaría platicarles una experiencia reciente donde estuve con más de 80 CEOs de empresas japonesas que han invertido en México, entre ellos los de Nissan, Toyota, y yo les empecé a platicar la visión del gobernador del ‘oasis de las inversiones’. Cuando les platiqué y les dije cuál era la propuesta del gobernador en materia de Reforma Judicial, se pararon, me empezaron a aplaudir y me preguntaron cómo podemos hacer esto para que se haga en Guanajuato y en otros estados donde ya tenemos inversión”, explicó.

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Horacio Fernández, anunció que se hará una inversión de 1,200 millones de pesos en 20 universidades e Institutos Tecnológicos para que todas tengan internet de alta velocidad, los mejores laboratorios y sanitarios renovados.

Dijo que se hará una revisión de la oferta de carreras para que no haya egresados sin empleos.

“Estamos muy enfocados ahorita en definir las carreras que deben tener. Lo que no puede pasarnos es que los alumnos salgan y no tengan chamba. Eso no puede suceder. Necesitamos que ya los dos últimos semestres se los estén peleando y para necesitamos entender cuál es la demanda no solo de ahorita, sino la de dentro de diez años, porque esa es la labor de nosotros. Si sale un alumno y no tiene trabajo, entonces fracasamos”, expresó.

La diputada de MC, Adriana Medina, les pidió a los secretarios de Desarrollo Económico, Turismo, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Energético, Trabajo y Agricultura, que designen a enlaces con la Legislatura.

“Queremos pedirles como diputados lo siguiente. Hoy vinieron y nos dijeron de que se tratan sus secretarías, pero nos encantaría tener un enlace de cada una de sus secretarías para que nos den toda la información que vayan teniendo sobre sus programas de apoyo, porque nosotros que andamos en la calle nos están pidiendo y a veces nos sabemos que responder”, señaló.

La mesa de trabajo es la primera con rumbo a la construcción del Presupuesto Estatal para 2026, dijo la legisladora Gabriela Cáerdenas.