Arranca en Zapopan el Foro de Municipalistas: renovando las finanzas locales para un desarrollo sostenible

Como parte del XV Congreso Iberoamericano de Municipalistas y la VII Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, inició el Foro de Municipalistas “Renovando las Finanzas Locales para el Desarrollo Sostenible, Inclusivo y Justo”, un espacio de análisis centrado en los desafíos fiscales que enfrentan los gobiernos locales en Iberoamérica.

Durante el evento, Mara Robles Villaseñor, rectora del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), subrayó la relevancia de conocer a fondo las leyes de ingresos municipales, ya que estos recursos son clave para reducir la desigualdad social.

“La ciudadanía sabe que al pagar sus impuestos es para que se les regrese en su beneficio... el tema que hoy nos ocupa es un tema para toda la sociedad”, expresó la rectora, destacando además el trabajo que se ha hecho en Zapopan para combatir la desigualdad, bajo la administración de Juan José Frangie.

En su participación, Federico Castillo Blanco, secretario general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, detalló que el foro abordará temas como la eficiencia recaudatoria, los retos medioambientales, el catastro como herramienta tributaria y la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos municipales.

“El foro de hoy no es un tema menor, es el tema, ya que los gobiernos locales son los que se encargan de tener unas finanzas justas y responsables”, sostuvo.

Por su parte, el Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, destacó que sin finanzas sanas no hay forma de garantizar derechos, servicios públicos ni justicia social.

“Si un municipio no tiene finanzas sanas no podemos hacer nada. Sin finanzas sanas y sostenibles no hay gobiernos que puedan hacer políticas públicas con visión social”, puntualizó el alcalde.

Frangie recordó que desde hace más de nueve años, en Zapopan se gobierna como si el municipio fuera una empresa, con enfoque en eficiencia financiera y combate a la desigualdad.

“La autonomía financiera no es solo deseable, es urgente. En los últimos 10 años hemos aumentado más de 170 millones de pesos en ingresos propios”, afirmó.

Además, el Gobierno de Zapopan cuenta actualmente con el primer lugar a nivel nacional en transparencia y Gobierno Abierto.

“Con el pago de los impuestos se invierte en mejorar la infraestructura; además, en Zapopan somos los principales generadores de empleos”, añadió Frangie.