El Gobierno de Zapopan reafirmó su liderazgo internacional en políticas de género al ser sede del diálogo abierto “La participación de las mujeres en la mediación y construcción de la paz a nivel local”, en el marco de la VII Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género y el XV Congreso Iberoamericano de Municipalistas.

Zapopan impulsa la construcción de paz con enfoque de género en diálogo con mediadoras iberoamericanas (Cortesía)

El evento reunió a autoridades locales, líderes comunitarios y 11 destacadas mediadoras de Iberoamérica para compartir experiencias y estrategias orientadas a fortalecer la cohesión social desde una perspectiva feminista.

“Hoy es una gran oportunidad para compartir experiencias que nos sirvan para Zapopan. De estos ejercicios saldrán muchas ideas, no tengo la menor duda”, señaló el presidente municipal, Juan José Frangie Saade, al inaugurar el encuentro.

Frangie destacó que las mujeres ocupan un papel central en su administración, con más del 70% del gabinete integrado por ellas. Además, reafirmó su meta de convertir a Zapopan en el epicentro de las políticas de género en Iberoamérica, sustentado en tres ejes clave: prevención de la violencia contra las mujeres, autonomía económica y atención a personas cuidadoras.

Como parte de estas acciones, anunció una bolsa de 25 millones de dólares en créditos a tasa cero para emprendedoras y jefas de familia, así como la próxima inauguración del Centro Integral de Cuidados, destinado al bienestar de quienes realizan labores de cuidado no remuneradas.

Durante el evento, Marcela Preciado García de Quevedo, directora de la Ciudad de las Niñas y los Niños de Zapopan, reiteró el compromiso municipal con la construcción de políticas públicas inclusivas.

Desde la Secretaría General Iberoamericana (Segib), Lorena Larios subrayó la importancia de la participación femenina en la resolución de conflictos y recordó que las mujeres viven impactos diferenciados en contextos de guerra, por lo que su inclusión es fundamental para lograr una paz duradera.

“Sin las mujeres no hay cohesión social, no hay desarrollo sostenible y por supuesto, no hay paz”, sentenció Larios.

El diálogo también contó con la presencia de representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y de la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras, quienes resaltaron la necesidad de generar redes internacionales para fortalecer la participación de las mujeres en procesos de paz desde lo local.