Plantean que en Jalisco exista el matrimonio temporal por cinco años

Proyecto. Enrique Velázquez González, diputado de Hagamos.

Las uniones libres en Jalisco van al alza. Muchas parejas jóvenes ya no quieren casarse, sin embargo, cuando se separan, alguno de los dos o la familia en su conjunto pueden quedar desprotegidos legalmente. Por ello, el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, propuso que en Jalisco se permita el matrimonio temporal.

La polémica propuesta busca reformar el Código Civil del Estado para que la unión sea vigente por un periodo de entre dos y cinco años. Si los contrayentes no quieren seguir adelante con su relación sentimental, simplemente se disuelve el contrato que firmaron y eso evita costosos y engorrosos trámites de un divorcio convencional.

Esta figura de matrimonio por tiempo determinado ya es vigente en España y no anula el matrimonio regular. Es una opción para las parejas jóvenes.

“Es una figura europea que se generó con la intención de buscar que las personas que deciden vivir juntas puedan otorgarse y recibir derechos, porque ha sido un tema de moda que las personas vivan en unión libre, a la hora de un conflicto, es complicado poder demostrar el concubinato y se generan problemas en temas de bienes. La pareja tiene pelear en juzgados para poder tener legalmente lo que construyeron juntos”, explicó.

De aprobarse el matrimonio temporal en Jalisco, esto ayudaría a reducir la carga de los juzgados familiares que tienen que resolver cientos de casos de divorcios, que en algunos casos tardan años en solucionarse.

“Eso despresurizaría muchísimo a los juzgados familiares y a las salas del Tribunal de Justicia, de juicios por conflicto en divorcios que duran años. Yo conocí la semana pasada un caso de una persona que tiene diez años separado y no se ha podido divorciar. Eso mete en conflicto a cualquiera de los dos o si hay hijos también. Esta es una figura para el que quiera. Luego cuando uno propone estas cosas pareciera que uno quiere que sea a fuerzas y no, no, no”, expuso.

La figura del matrimonio por tiempo determinado establece que, si una pareja se casa por cinco años, si se entiende con su cónyuge, lo puede renovar y si no, simplemente se termina su vigencia. En esos contratos se pondría a detalle en caso de una separación, quien se queda con la casa, con el auto y con el perro, lo que pondrían fin a un conflicto legal.