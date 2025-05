Quieren prohibir la reelección y el nepotismo en cargos de elección en Jalisco

Propuesta. Diputada Itzul Barrera.

Durante la sesión del Congreso del Estado, la diputada de Morena, Itzul Barrera Rodríguez, presentó una iniciativa para prohibir la reelección inmediata en cargos de elección popular y erradicar el nepotismo en la administración pública en familiares con parentesco de hasta segundo grado.

La iniciativa replica la reforma impulsada a escala federal por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual se publicó el 15 de abril y la idea es que las mismas prohibiciones apliquen en Jalisco.

“Lo que queremos es que las familias que se enquistan en algunas regiones del estado, donde se elige primero al papá, luego el hijo y luego el hermano, para que eso ya no pueda suceder y que tampoco podamos estar en los encargos, como ahorita se puedan reelegir hasta en cuatro ocasiones. La idea es que de manera inmediata no se puedan reelegir y que si vuelves a ser diputado local, sea después de una Legislatura en donde no estés en un encargo”, precisó.

La legisladora dijo que con la Reforma a la Constitución del Estado se busca aplicar un cambio profundo en la forma de entender y ejercer el poder, ya que “el servicio público no es una gerencia familiar”.

Itzul Barrera puso el caso del gobernador Pablo Lemus, quien fue alcalde de Zapopan y se reeligió para un segundo periodo y luego se cambio para competir en Guadalajara, donde también fue presidente municipal. Estos casos ya no podrían concretarse si se aprueba la iniciativa.

“Lo peor aún es que tuvimos casos como el del hoy gobernador que fue presidente municipal de un municipio dos veces y luego de otro, tres años. Fueron nueve años, porque hay una laguna legal, que dice que te puedes reelegir de manera indefinida y se pasó a otro municipio. Imagínense, así vamos a tener cacicazgos de municipio en municipio si no le ponemos un límite”, afirmó.

Barrera Rodríguez señaló que quienes son representantes populares “deben entender el espíritu del encargo, si tu encargo es de tres años haces proyectos para tres años, si son proyectos de larga duración, la voluntad política de la gente será que tu partido continúe gobernando y quien llegue siga los proyectos”.

La reforma propuesta por Itzul Barrera busca que se aplique en las siguientes elecciones locales de 2027, y será vigente para alcaldes, regidores, síndicos y diputados locales.

