Criticó el cardenal de Guadalajara la elección del Poder Judicial Federal; dijo que no fue a votar

Conferencia. El cardenal José Francisco Robles Ortega.

A su regreso de Roma tras la elección del Papa León XIV, el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, afirmó que no acudió a votar en la elección del Poder Judicial Federal.

Robles Ortega señaló que todo se preparó para que Morena se apoderara de las principales posiciones en el Poder Judicial Federal.

“Todo parecía ser que el proceso era con miras -no a la elección sino- a la toma de posición de parte del partido en el gobierno. No para elegir, sino para posicionarse, ¿no?. Entonces, eso la gente lo percibe. La gente lo notó y yo creo que desde antes sí había como ese desánimo, como ese desaliento, como ese cuestionar o crítica al proceso”, subrayó.

En conferencia de prensa en la Catedral de Guadalajara, tras presidir la misa dominical, el arzobispo tapatío dijo que llegó “un poco desconectado”. Aún así, expresó lo siguiente: “De cómo se esté llevando y qué resultados tendrá (la elección), más o menos lo sabemos, porque todo parece indicar que, como se dice coloquialmente- (está todo) planchado”.

En cuanto a la participación de electores, el líder religioso advirtió que “yo no me anticipo a decir si fue copiosa, si fue de ausencia, no sé”. Dijo que no observó las casillas, solo vio que los feligreses acudieron a misa en forma regular. “Yo me fijé en los templos y más o menos estaba asistiendo la gente a misa, pero en las casillas no me fijé”, aseveró.

Remarcó que sí percibió en días previos “un clima de desánimo, como de desilusión en general”.

Por otro lado, explicó que sus superiores en el Vaticano no le han dado indicaciones, por lo que él permanecerá en el cargo de arzobispo de la Arquidiócesis de Guadalajara.