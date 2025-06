Al Congreso se le acaba el tiempo para aprobar Reforma en materia de transparencia en Jalisco

Elección. Claudia Murguía y Juan Pablo Colín.

Los diputados del PAN proponen que, tras la extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), que debe darse el 18 de junio, en Jalisco se tiene que autorizar la creación de un nuevo organismo autónomo que garantice el derecho a la transparencia.

La Contraloría Estatal es la que asumiría las atribuciones del ITEI, sin embargo, no es autónoma y no daría esa garantía a los ciudadanos jaliscienses, dijo la coordinadora parlamentaria del PAN, Claudia Murguía Torres.

“La Reforma federal es muy clara, tenemos hasta el 18 (de junio) y si no camina el dictamen que nosotros estamos proponiendo, seguramente van a tener la mayoría para aprobar el de Morena y el de Morena trae ya un proceso de liquidación. Sería conforme a los términos que marca el dictamen, pero sí. No hay manera, porque a final de cuentas la facultad está en este Congreso”, precisó.

La bancada del PAN buscará acuerdos con MC y con el PRI y con otras fuerzas políticas para sacar esta reforma, ya que se requiere votación con mayoría calificada.

Si avanza el dictamen que impulsa Morena, la Contraloría estatal sería juez y parte a la hora de que un ciudadano exija información al gobierno de Jalisco. Por ello, es necesario crear un organismo autónomo.

“La Contraloría no es un organismo autónomo, depende completamente de la Administración centralizada y del Ejecutivo. La contralora en el estado de Jalisco tiene todo mi respeto y mi reconocimiento, pero no es la cualidad del organismo que ella representa, es un organismo que depende de la Administración centralizada, recibe órdenes directamente del Ejecutivo, no es autónoma”, señaló.

Murguía Torres señaló que, hasta este momento, ni el gobernador Pablo Lemus, ni los diputados de MC han presentado alguna iniciativa en materia de transparencia y el tiempo está encima.