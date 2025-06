Le pone freno la CNDH a impuesto de cinco dólares que quiere cobrar Puerto Vallarta a cruceristas

Opinión. Yussara Canales consideró que este proceso demuestra que el cobro no fue una política pública bien planeada.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar “inconstitucional” el artículo 80 Bis de la Ley de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, para ponerle freno al cobro de cinco dólares que se autorizó a cada turista extranjero que visite el lugar.

La tarifa comenzaría a cobrarse a la llegada de los cruceros a partir del mes de julio próximo.

La resolución fue informada por la autora de la queja, Yussara Canales, diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien dijo desde febrero, que “ese cobro es ilegal”

“Cuando alcé la voz en el Congreso para denunciar el impuesto a turistas, algunos compañeros dijeron que exageraba e incluso compañeras insistían en que me censuraran el micrófono en tribuna. Hoy, la CNDH confirma lo que advertimos: esa medida es inconstitucional, discriminatoria y contraria a los derechos humanos. El cobro de cinco dólares a cada turista extranjero no solo viola el derecho al libre tránsito, también se intentó imponer sin claridad, sin legalidad y sin transparencia”, explicó.

Para Yussara Canales, la tarifa de cinco dólares que aprobó el Congreso del Estado puede considerarse como un “muro fiscal”, impulsado por el alcalde vallartense, Luis Munguía, quien pertenece al mismo partido.

“La CNDH ya pidió a la Suprema Corte que anule ese artículo y que el Congreso no vuelva a legislar con ese nivel de improvisación, porque gobernar no es recaudar por ocurrencia. Hoy como entonces, insisto, Puerto Vallarta no necesita barreras disfrazadas de impuestos, necesita justicia, inversión equitativa y respeto a sus comunidades”, dijo.

La legisladora consideró que este proceso demuestra que el cobro no fue una política pública bien planeada, sino un intento recaudatorio sin sustento legal ni técnico.

La decisión final estará en manos de la Suprema Corte de Justicia, pero la posición de la CNDH representa un paso decisivo para anular ese cobro, dijo Yussara Canales.