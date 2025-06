Evaluarán a los gobiernos de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá; Tlaquepaque y El Salto no aceptaron

. La presentación pública de resultados de la encuesta que se aplicará a los ciudadanos de los cuatro municipios se hará en julio de 2027.

La presidenta municipal de Guadalajara y los alcaldes de Zapopan, Tonalá y Tlajomulco aceptaron ser evaluados por el Observatorio Ciudadano Jalisco como Vamos, en diversos indicadores de seguridad, educación, economía, medio ambiente y servicios públicos.

Las presidentas municipales de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura y de El Salto, María Elena Farías, no participarán en este ejercicio de rendición de cuentas.

Augusto Chacón Benavides, director de Jalisco Cómo Vamos, presentó la plataforma con los indicadores de arranque (línea base) y las metas que se trazó cada municipio.

En seguridad se revisará cuál es la percepción de la ciudadanía y la tasa de delitos patrimoniales en 2024 y se contrastará con los datos de 2027.

“Se revisará la incidencia delictiva, es decir, cuantos robos por cada 100 mil habitantes y cuanto se proponen bajarlo. Sí hay cosas de percepción, pero también hay datos concretos. No (se mide lo federal). Se miden homicidios dolosos, se mide la percepción de inseguridad, sabemos que muchos de los homicidios dolosos tienen que ver con el crimen organizado, pero el caso es que ocurren en territorios concretos y quien tiene que medir eso es el gobierno municipal, aunque bien sabemos que hay una responsabilidad estatal y federal”, dijo Chacón.

Destacan también los indicadores de eficiencia del pago en el impuesto predial, mientras Guadalajara tiene una eficiencia de cobro de 90.8% de los contribuyentes y se puso el objetivo de aumentar a 93%, en Tlajomulco solo pagan el predial 42% de los propietarios y la meta que se fijaron en tres años es llegar a 50%.

Las presidentas municipales de Tlaquepaque y El Salto habían acordado someterse a la revisión del Observatorio. Sin embargo, de última hora no enviaron los datos (línea base) y por ello, ambos municipios quedaron excluidos en este momento, dijo Augusto Chacón.

“Funcionó bien la primera reunión con las presidentas, después ya no funcionó. No enviaron las plataformas, no tuvieron la reunión para actualizar estas plataformas y no tenemos de su parte una visión de las cosas. El Salto dijo ‘sí nos vamos a incorporar solo denos algunos días’ y justo Tlaquepaque hoy se reportó conmigo el enlace municipal y dijo ‘ha sido muy complejo organizarnos, pero no queremos quedarnos abajo’, pero mientras tanto así está. En adelante, sí se pueden incorporar y deseamos que se incorporen (próximamente)”, señaló el titular del Observatorio.

La presentación pública de resultados de la encuesta que se aplicará a los ciudadanos de los cuatro municipios se hará en julio de 2027.

En desarrollo urbano, se incluyen preguntas a los habitantes sobre la satisfacción con los servicios públicos municipales y también se medirán los avances en medio ambiente, como los días en que se cumplen las normas de calidad del aire.

Estuvieron presentes en la presentación de la plataforma de observación, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo y los alcaldes de Zapopan y Tonalá, Juan José Frangie y Sergio Chávez, respectivamente. El alcalde de Tlajomulco, Quirino Velázquez, no asistió porque tuvo un viaje a la Ciudad de México.

La Coparmex Jalisco, por medio de su presidente, Raúl Flores López, avala esta evaluación a los ayuntamientos que ya cumple diez años.