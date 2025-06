Martha Cerda y sus dos sueños cumplidos: ser escritora y erigir una escuela para forjar escritores

"De grande voy a ser escritora", se decía desde niña

“De grande voy a ser escritora” se decía Martha Cerda desde que era una niña; su propósito prevaleció mientras estudiaba la secundaria y la prepa; llegada la hora de elegir una carrera profesional no pudo ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras por ser egresada de colegios privados. Se decantó entonces por cursar la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara, aunque bien sabía que no iba a ejercer. Se casó, tuvo hijos y nunca claudicó en su deseo de dedicarse a la literatura. Hoy tiene más de 30 libros publicados, pertenecientes a diversos géneros: cuento, novela, poesía, ensayo y teatro, algunos de las cuales han sido traducidos a seis idiomas y otros han resultado galardonados. Además es fundadora y directora de SOGEM Guadalajara, la escuela de escritores que está próxima a celebrar su aniversario número 37.

Ella rememora cómo incursionó en la senda rumbo a su arraigado propósito de la niñez: “Nacieron mis tres hijos y me di cuenta de que ya era grande y me dije: ahora o nunca. Empecé a ir al taller del Exconvento del Carmen con el doctor Elías Nandino, cuando supe que Linda Chapuy, otra aspirante a escritora, había organizado en la Casa de la Cultura de Zapopan unos talleres con escritores de la Ciudad de México. Así fue que conocí a Agustín Monsreal, Eraclio Zepeda, Juan Antonio Ascencio, Elena Poniatowska y Juan Bañuelos; por fin estaba en camino de ser escritora”.

Recuerda que cuando finalizaron los talleres de la Casa de la Cultura, pudo “organizar talleres en mi casa con otras aspirantes a escritoras, con los mismos escritores que había conocido, pero era muy costoso; teníamos que pagarles todos los gastos, y comencé a pensar en ser autosuficientes sin depender de la capital.

“En esa época casualmente leí en el periódico Excelsior un artículo sobre la escuela de escritores que había abierto en Ciudad de México la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) y me dije ‘esto es lo que necesitamos aquí en Guadalajara’. El presidente de SOGEM era don José María Fernández Unsaín; yo no lo conocía, pero me atreví a escribirle proponiéndole abrir una escuela de escritores Sogem en Guadalajara”.

Martha enfatiza: “Para mi sorpresa me contestó aceptando mi propuesta. Era el año de 1988, el mismo año en que publiqué mi primer libro ‘Juegos de damas’, de la editorial Joaquín Mortiz. Así fue como cumplí dos sueños, el ser escritora y el de tener una sede para formar a futuros escritores”.

Escuela de la SOGEM Guadalajara

SOGEM GUADALAJARA

La escuela está por cumplir en septiembre 37 años y de ahí han egresado varias generaciones de escritores y amantes de la literatura que han ganado premios en poesía, cuento y novela. Cada año se publica el libro “Caleidoscopio”, un compendio de cuentos de los alumnos de los talleres que imparte SOGEM Guadalajara.

“Trabajamos apoyados por una planta de maestros calificados así como un personal administrativo leal y de confianza. Agradezco a todos los que nos han acompañado en este proyecto, como la maestra Carolina Aranda, el poeta Jorge Orendáin, a Laura Solórzano, la maestra Alejandra Maraveles, a Alejandra Camacho, al escritor y maestro Mario Heredia, al doctor Juan Manuel Sánchez, al doctor Arnulfo Velasco, así como a todos los alumnos que nos han seguido durante todos estos años”, expresa Martha.

UNA VIDA CONSAGRADA A LA LITERATURA

Puede sonar a lugar común, sin embargo, el dicho “El que persevera alcanza” aplica a cabalidad en la vida de la literata Martha Cerda, quien materializó sus sueños de la infancia y adolescencia. Aquí unas muestras de sus alcances en las letras:

-Sus novelas “La señora Rodríguez y otros mundos” y “Toda una vida”, han sido traducidas al inglés, francés, italiano, griego, noruego y alemán.

-En 2002, fue parte de los 100 escritores de diferentes latitudes invitados a seleccionar las mejores obras de la literatura, para la “Biblioteca Universal de la Literatura”, en Oslo, Noruega. De México sólo fueron convocados Carlos Fuentes y ella.

-Su obra de teatro “Todos los pardos son gatos”, fue puesta en escena por la Compañía de Teatro de la Universidad Veracruzana, en las ciudades de Xalapa, Veracruz, (2004) y Guadalajara (Teatro Experimental de Jalisco, 2005).

-En 1998 su novela “Tutta una vita”, (Editorial II Saggiatore) recibió en Italia el Premio al Mejor Libro de Ficción, otorgado por la Asociación de Libreros Italianos. También en 1998 recibió el Premio Jalisco, en Letras.

-En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Novela Jorge Ibargüengoitia, por su novela “Señuelo”.

-En 2019, el Congreso del Estado de Jalisco le entregó un reconocimiento por su trayectoria.

Martha Cerda cumplió con sus dos sueños

CURSOS DE VERANO 2025 EN SOGEM GUADALAJARA

Para este verano 2025 en SOGEM Guadalajara, en el marco del aniversario número 37 de la escuela de escritores, se tienen contempladas, aparte de los cursos que regularmente se imparten, tres novedades: el Taller de Dramaturgia, que será impartido por Jorge Fábregas, el Taller de Minificción, a cargo de Juan Carlos Gallegos, y un curso de análisis literario denominado “Vida y obra de cinco autoras clásicas de todos los tiempos: Virginia Woolf, Elena Garro, Rosario Castellanos, Gioconda Belli y Cristina Rivera Garza”.

Martha Cerda refiere que ese taller de análisis lo coordinará Alejandra Maraveles y explica que se eligieron “de cada una (de las autoras) no los ‘caballitos de batalla’ como se dice, que son los que todo mundo lee o estudia, sino que por ejemplo, de Virginia Woolf, el ensayo que se llama ‘Una habitación propia’, que habla de la necesidad de las mujeres de tener su espacio para escribir, y una novelita que se llama ‘La señora Dalloway’, que habla de las costumbres de la época de Virginia Woolf; de Elena Garro se están proponiendo sus obras de teatro, porque es magnífica como dramaturga, incluso escribió más obras de teatro que novelas”.

TE RECOMENDAMOS: Un libro que conmemora los 50 años de un barrio en el lejano oriente... tapatío

Agrega que “de Rosario Castellanos se escogió un ensayo que se llama ‘Mujer que sabe latín’, que habla de la situación de las escritoras ante la sociedad, y también propuse poesía porque tiene poesía muy buena”.

De Gioconda Belli se analizarán las novelas “El país de las mujeres” y “El infinito en la palma de la mano”, que ganó el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, mientras que de Cristina Rivera Garza se propuso “El invencible verano de Liliana”, libro que narra el feminicidio de la hermana menor de la autora y que fue galardonado con un Pulitzer, entre otros premios.

ESTUDIA EN SOGEM

La SOGEM ofrece un diplomado completo, aunque también los interesados pueden ir estudiando los cursos de acuerdo a su elección y a su nivel de escritura. Sólo se requiere haber terminado la secundaria. Este verano 2025, las clases inician el 16 de junio y concluyen el 8 de agosto. Algunos talleres se imparten en forma presencial y otros en línea.

Domicilio SOGEM Guadalajara: Avenida Circunvalación Agustín Yáñez 2839, entre La Paz y Aurelio Aceves, a cuadra y media de la Glorieta Minerva.

Teléfonos: 33 3630 0020 y 33 3616 3763

Celular o WhatsApp: 33 1072 5407 (todo el día)

Celular o WhatsApp: 33 2168 6126 (mañanas) y 33 2630 5095 (tardes).