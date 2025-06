Acusa Madeleine García que sufrió transfobia en su trabajo; presentó denuncia ante la Fiscalía

Petición. Madeleine exige también que se le indemnice conforme a la ley.

Madeleine Ivana García presentó una denuncia por notransfobia, ante la Fiscalía Estatal, en contra de la gerente, de la responsable de Recursos Humanos y del esposo de ésta, los tres de la empresa Recinto Funeral López, ubicada en avenida Artesanos 1197, en la colonia Oblatos de Guadalajara.

Madeleine trabajó durante 50 días en esa empresa, como embalsamadora y José Manuel Valles, esposo de la responsable de Recursos Humanos, se dirigía a ella en términos masculinos.

Ella se inconformó ante la gerente Mireya Godoy, quien no atendió el reclamo y en lugar de resolver su inconformidad, Madeleine fue despedida de su empleo.

“La violencia y el acoso laboral comenzó con el esposo de la persona que es la responsable de Recursos Humanos y se suscitó después una situación de violencia de género, que es discriminación, es transfobia y atenta contra la dignidad humana de mi persona, por parte de la gerente, quien se expresó de mi de una manera masculina”, refirió.

El miércoles pasado que acudió a la Fiscalía Estatal a presentar su denuncia, Madeleine realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales y ahí en los comentarios, personas vinculadas al Recinto Funeral, le hicieron amenazas.

La ex empleada de la funeraria dijo que decidió no quedarse callada y exigir sus derechos, para que a otras chicas trans no les suceda lo mismo.

“Yo no quiero un perdón, ya que también hubo daño psicológico, hubo daño emocional, porque ellos pusieron en tela de juicio la mujer que soy el día de hoy y quiero luchar por los derechos de las personas que han sido violentadas en esa empresa y en las demás por la cuestión de la diversidad. Quiero que se haga justicia, que conforme a la ley se lleven las cosas, sobre todo que las cosas cambien de manera positiva y que comiencen a dar el respeto hacia las personas independientemente de la identidad o por cualquier orientación sexual o por lo que sea”, dijo.

Madeleine exige también que se le indemnice conforme a la ley y dijo que va a presentar denuncia ante el Centro de Justicia para las Mujeres, para que le asignen un pulso de vida, ya que teme por su vida.