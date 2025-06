Revisan en foro la reforma para reconocer en actas de nacimientos los hijos de madres lesbianas

Al microfono, la diputada Norma López

El Congreso local quiere reconocer el derecho de todos los tipos de familia que hay a garantizar su derecho a aparecer como tales en el acta de nacimiento de sus hijas e hijos.

El tema se abordó durante la mesa de trabajo “Lesbomaternidades: protegiendo y reconociendo nuestras familias diversas”, convocado por la diputada de Morena, Norma López Ramírez.

Al foro acudieron activistas de la Red de Madres Lesbianas de México que preside en Jalisco, Ana Cecilia Orozco, la titular de Diversidad Sexual de Morena, Almendra Negrete y Christian Dennis, director general del Colectivo Diverso UdeG.

En su intervención, la legisladora Norma López puntualizó la obligación del Congreso del Estado para adecuar las normas y garantizar la protección de las infancias. En lo personal, dijo que ella tiene una hija y en su momento no pudo registrar a su pequeña con el nombre de su pareja, que era su segunda madre.

“Lo que sufren muchos de ustedes y lo que yo sufrí también, porque yo también tengo una hija. Mi hija tiene 12 años y te felicito por romper paradigmas, yo no tenía mucho tiempo para romperlo, así es que mi hija tiene el nombre de su padre, que ambos quisimos serlo, pero me hubiera gustado que su acta apareciera realmente el nombre de su otra madre, pero la sociedad ha sido cruel con nosotros, pero ¿qué creen?, es momento de seguir dando la batalla, continuando con la lucha de ustedes y desde hoy que su voz es mi voz y la hacemos en el Congreso”, afirmó.

Ana Cecilia Orozco, representante local de la Red de Madres Lesbianas de México, es una de las impulsoras para que se reforme la Ley del Registro Civil de Jalisco. Ella narró su experiencia personal para que nadie más enfrente el mismo problema.

“Yo en 2016 me casé con una mujer y ya estando casadas decidimos tener una bebé. Cuando mi hija nació y fuimos al Registro Civil el registro de nuestra hija nos fue negado. Como mi hija nació con problemas de salud tuvo que registrarla mi esposa como hija de madre soltera. La verdad uno cuando se casa pensamos que vamos a durar casados toda la vida, pero no fue así. Llegó el 2018 y mi matrimonio no funcionó. Cuando llega el divorcio yo no tenía un reconocimiento legal para poder tener convivencias con mi hija, mi entonces esposa me dijo ‘no es tu hija, no hay un documento que te avale como madre y ahí empezó mi lucha legal, porque me privó de ver a mi hija”, relató.

La diputada de Futuro, Mariana Casillas, habló de la necesidad de reconocer a las infancias trans y proteger los derechos de la diversidad, lesbofeminismos y lesbomaternidades.