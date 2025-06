Vecinos de Tlaquepaque advierten que podrían bloquear las Fiestas de Junio

Caro. Los comerciantes se quejan del alto costo de los espacios.

Desde este jueves comenzó la instalación de juegos mecánicos sobre la avenida Hidalgo, en el centro Histórico de Tlaquepaque y con ello los vecinos de la zona ya sienten las molestias de que las Fiestas de Junio se instalen sobre esa vialidad.

La diputada de MC, Celenia Contreras, quien ha sido la voz de los vecinos inconformes con la ampliación de las Fiestas de Junio de Tlaquepaque, a una zona habitacional y comercial, lamentó la cerrazón de la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura, quien dijo que 60% de vecinos apoyaban la nueva ubicación de las festividades y 40% las rechaza.

Los colonos anunciaron que podrían bloquear las festividades.

“Los vecinos me han comentado que han pensado en poner casas de acampar afuera de sus viviendas, porque no quieren permitir la instalación de los juegos mecánicos y de los puestos. Cabe señalar que esta mañana nos compartieron fotos donde se ven los juegos mecánicos de grandes dimensiones y donde se afianza la idea que se dijo desde un inicio: que no vamos a tener acceso a los locales, ni a las casas”, aseveró.

Las Fiestas de Junio se van a instalar en torno al kiosco del Jardín Hidalgo y la parte peatonal, pero esta vez se ampliaron a la avenida Hidalgo, que es ingreso desde la avenida Revolución y eso va a afectar a quienes ahí viven, además de generar caos vial.

Los pequeños comerciantes que suelen vender sus productos en las calles del centro señalaron que un lugar para vender durante las dos semanas de las Fiestas, el Ayuntamiento lo cobra a 30 mil pesos, se quejó la legisladora.

“Otro de los temas que nos comentan los comerciantes es que se están vendiendo los espacios a altos costos. El día de ayer me buscaron personas que venden verduras cocidas, elotes y demás y dicen que el costo por los 15 días de la feria es de 30 mil pesos, entonces, aquí lo que estamos viendo es que un lugar en la calle cuesta 30 mil pesos si tu quieres vender algún producto”, subrayó.

Las Fiestas de Tlaquepaque comenzarán este sábado 21 de junio y concluirán el domingo 6 de julio.