El Pleno de Guadalajara aprobó Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó por unanimidad (14 votos a favor) el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2027, un documento clave que guiará las políticas públicas de la ciudad con una visión a largo plazo hasta 2042.

Este plan se fundamenta en los siguiente pilares estratégicos:

Seguridad ciudadana.

Servicios y espacios públicos.

Política social y de cuidados.

“Este instrumento representa una hoja de ruta para los próximos tres años, una postura clara frente a los tiempos que vivimos, este plan es la confirmación de que Guadalajara eligió otro camino, eligió planear, no improvisar; escuchar, no imponer, y construir, no destruir. Aquí se gobierna distinto”, afirmó el regidor Mario Castellanos.

Aprueba Pleno de Guadalajara Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza

El Plan tiene siete ejes de desarrollo:

1. Guadalajara Próspera

2. Guadalajara Construyendo

3. Guadalajara Segura, Justa y en Paz

4. Guadalajara Funcional y con Servicios de Calidad

5. Guadalajara Ordenada y Sustentable

6. Guadalajara Honesta y Bien Administrada

7. Guadalajara Te Cuida

Además, tiene tres componentes transversales que fomentarán una dinámica de Gobierno basada en la cercanía y proximidad, la corresponsabilidad, y la participación ciudadana.

Aprueba Pleno de Guadalajara Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza

Para la elaboración de este documento, el Gobierno de Guadalajara realizó 11 foros –uno en cada una de las Comunidades–, 13 mesas temáticas y una consulta digital donde se tomó en cuenta la opinión de aquellos ciudadanos que no habitan en la Ciudad, pero sí la viven ya sea por trabajo, estudio o visita.

“Este Gobierno, para robustecer este plan, llevó a cabo un proceso de participación ciudadana histórico porque fue amplio, plural y representativo, se contó con la participación de la ciudadanía, de expertos y un conversatorio metropolitano, lo que significó una visión política plural”, destacó el regidor Salvador Alcázar.

La regidora del PAN, Diana González, señaló que este documento es el marco rector para establecer prioridades y definir acciones para el bien del Municipio.

“Seré vigilante de que el presupuesto que se autorice cada año, vaya en concordancia con los objetivo de este plan y abone a un crecimiento y avance real en tema como la seguridad, los servicios municipales y en general el apoyo a grupos vulnerables”, afirmó.

En la sesión de Pleno, los regidores también acordaron ampliar el convenio con la Agencia Metropolitana de Bosques Urbano para el cuidado y manejo de los grandes parques de Guadalajara, incluyendo el Parque Morelos.