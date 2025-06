Mujeres indígenas reflexionan sobre la discriminación y los servicios de salud y educación 

. Este 22 de junio es la primera vez que en Jalisco se conmemora el Día Estatal de la Niña y la Mujer Indígena.

En el Congreso local se realizó un conversatorio al que acudieron representantes de mujeres de diversas etnias que habitan en Guadalajara, así como expertos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y el Centro de Justicia para las Mujeres de Zapopan.

Las representantes de las comunidades mazahua, otomí y purépecha señalaron la falta de acceso a los servicios básicos para ellas y sus hijas, así como la discriminación que sufren por hablar su lengua o vestir diferente.

Marissa Velázquez, representante de la comunidad mazahua en Zapopan, habló del problema para tener acceso a la justicia.

“Nuestro día a día está lleno de discriminación y Jalisco que es tan diverso, sentimos que era necesario que se visibilicen estos datos estadísticos en cuanto al acceso a la justicia para las mujeres, pero también de las mujeres que sufren de violencia en razón de género”, dijo.

Juana Facundo, integrante de la comunidad otomí, relató cómo ella tuvo que ocultar su origen para evitar ser discriminada y no le enseñó su lengua materna a su hija.

“La idea nace porque vemos todas las necesidades que hay en nuestras comunidades para las mujeres y principalmente por nuestras nuevas generaciones, porque a pesar de estar en este siglo 21 se sigue viviendo la discriminación. Lo hablo desde mi experiencia con mi hija, fui una de las personas que quise ocultar mi identidad, creo que fue un error que cometí, porque ahorita mi hija a pesar de que ya no habla la lengua la estoy inculcando a ese rescate, pero me dice ‘mamá ¿por qué no me enseñaste la lengua?, me hubiera defendido yo más hablando mi lengua, no discriminada y sin saber responder”, relató.

La diputada de MC, Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, señaló que la idea es que se atienda la agenda en salud, educación, desarrollo económico y justicia para las niñas y mujeres de las diversas etnias que habitan en Jalisco.

“Es una agenda prioritaria, estamos concluyendo el Plan de Desarrollo del Estado y tiene que ser sí o sí un eje transversal, en todo, en cada secretaría, en cada acción y por supuesto en cada ley que nosotros discutimos, y como dicen con ellas todo, sin ellas nada y cuando decimos eso no es solo el eslogan es con ellas como voz partícipe y activa de lo que necesitan, viven y demandan”, subrayó.

En el conversatorio, las representantes de pueblos originarios hicieron un llamado a las autoridades para fortalecer el uso de medicina tradicional en las instituciones, crear brigadas de salud y establecer políticas públicas que disminuyan las brechas de la desigualdad y mejoren sus condiciones laborales.