Piden a partidos “de todos los colores” sumarse a protesta por desabasto de medicamentos oncológicos

Nariz Roja pide a partidos participar en protesta. FOTO. FB Nariz Roja

Debido a que el Gobierno Federal no ha transparentado los procesos de adquisición de medicamentos e insumos oncológicos que justifiquen el desabasto en los diferentes estados de la República, Nariz Roja A.C., está convocando a una marcha de protesta en Guadalajara, la mañana de este domingo 29 de junio, la cual tendría réplicas en otras ciudades de la República.

Alejandro Barbosa, presidente de la asociación que apoya a niños con cáncer, señaló todo lo anterior y dijo que la manifestación se llevará a cabo luego de que por enésima ocasión el Gobierno de México es omiso en demostrar lo que está haciendo para atender la enfermedad y la falta de medicinas.

En entrevista radiofónica en Guadalajara, el presidente de Nariz Roja acusa falta de voluntad y de interés para resolver el problema de salud de la población, y que desde enero no ha habido respuesta para transparentar los procesos de adquisición que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, supuestamente está tramitando.

Alejandro Barbosa califica como una mentira de parte del Gobierno de México, específicamente de la Secretaría de Salud federal, el argumentar que son las empresas farmacéuticas las que no están cumpliendo con la entrega, pues la realidad, asegura, es que no hay ninguna orden de compra.

“Es absurdo que la gente todavía se la crea, no se puede entregar lo que no se ha solicitado, las farmacéuticas están a la espera de que el gobierno genere la compra”, resaltó el presidente de la asociación altruista, quien agregó que el pretexto de la supuesta cancelación de compras y del supuesto combate a la corrupción en la licitación para adquisición de medicinas ya no se sostiene pues fue una píldora que “ya nos la dieron durante seis años”.

Añadió que el problema se hace más grave aún debido a que enfermos de estados adheridos al Programa federal IMSS Bienestar, con mayor desabasto, recurren a Jalisco y entonces los medicamentos se terminan más rápido.

ITINERARIO DE LA MARCHA E INVITACIÓN A PARTIDOS

Nariz Roja, A.C., tiene programada su marcha de protesta este domingo 29 de junio a partir de las 10 de la mañana. El contingente saldrá de la Glorieta Minera por la Vía RecreActiva hacia el Palacio Federal, ubicado en Avenida Fray Antonio Alcalde.

Alejandro Barbosa señaló que la protesta se replicará en otras ciudades del país y que los participantes irán vestidos todos de blanco, con flores en las manos; “no es la intención ni pintarrajear, ni golpear, ni lastimar, ni dañar el mobiliario público, ni a particulares, ni al mismo gobierno; simplemente, salir con nuestro derecho a la libre manifestación”.

Señaló que no puede garantizar que la protesta esté exenta de oportunistas que quieran aprovechar el espacio para posicionar otros temas, pero que se invita al Gobierno de Jalisco a sumarse a la manifestación y también al Poder Legislativo estatal

“Estamos invitando a las diferentes bancadas del Congreso de Jalisco, nos interesa que quienes nos representan estén ahí, no por un tema político sino por un tema social; yo quisiera ver a la bancada de Morena , a la bancada de Movimiento (Ciudadano), a la bancada del PAN, a todas las bancadas exigiendo, porque yo no he visto a nadie de los diputados levantando la voz por el desabasto de los medicamentos; a ninguno, de ningún color; queremos que el siguiente tema en la agenda del Congreso, sea la exigencia desde Jalisco a que se cumpla con el envío de los medicamentos (…) ojalá que se pongan a chambear”, enfatizó.