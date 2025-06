Guadalajara tiene que tener un sistema de drenaje profundo para evitar inundaciones

. César Madrigal Díaz, diputado del PAN.

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene que construir un sistema de drenaje profundo para captar las aguas de lluvia. Esa es la solución de fondo para resolver las inundaciones que sufre la ciudad durante cada temporal, advirtió el diputado del PAN, César Madrigal Díaz, quien presentó un acuerdo dirigido al gobernador Pablo Lemus Navarro, para que tome en cuenta esta iniciativa.

Un sistema de drenaje profundo tiene un costo aproximado a los 30 mil millones de pesos, inversión que podría realizarse en los siguientes 12 años, con una inversión anual de 2 mil 800 millones de pesos.

El legislador subrayó que el proyecto es viable y la Ciudad de México sí cuenta con drenaje profundo. Por ello, el gobierno federal debería respaldar esta iniciativa.

“Lo que sí es que ya no podemos esperar más para resolver este problema. En 2008 el SIAPA habló de dos túneles emisores hace 17 años y no se ha movido ni un centímetro cúbico de tierra y fue hace 17 años, ¿qué vamos a esperar a qué de plano se comiencen a perder más vidas ante el desordenado crecimiento urbano?. ¿Técnicamente es viable?, sí, ya se demostró. ¿Financieramente es viable?, claro que es viable, porque es un problema que a todos nos interesa” 12.24

El tema lo planteó el legislador durante la tercera mesa de análisis del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, ante el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, quien dijo que ese proyecto lo pretenden inscribir ante el Fondo Nacional de Inversión (Fonadin) de la Secretaría de Hacienda federal.

“Hace un momento, diputados de Morena y del PRI vieron con muy buenos ojos este proyecto, el mismo gobierno del estado también. Yo creo que esta causa no hay que politizarla y estoy seguro que al ser una buena causa, saldrá adelante. Además, yo les preguntaría a quienes no coincidan con esta visión ¿qué solución proponen a las inundaciones en el AMG? Si no es u drenaje profundo, entonces qué solución proponen”, aseveró.

El legislador César Madrigal espera que la propuesta tenga el consenso de los ocho grupos parlamentarios y que los ciudadanos hagan presión al gobierno de Jalisco para que se concrete.