Avala Congreso alza de 9.6% en las tarifas de agua del SIAPA para este año

Leonardo Almaguer

Con el voto de 21 diputados de MC, PAN y Hagamos, el Congreso local aprobó un incremento de 9.6% a las tarifas de agua potable que cobra el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para este 2025.

Junto con la mayoría votaron el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Guadalupe Buenrostro, y la legisladora de Morena Brenda Carrera.

Votaron en contra 15 diputados: ocho de Morena, tres del PRI, dos de Futuro, la legisladora del PVEM, Yussara Canales, el coordinador de la bancada del PAN, Leonardo Almaguer y el representante sin partido, Alejandro Puerto. A la sesión no asistió el legislador del PT, Sergio Martín Castellanos.

La diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda, argumentó que el incremento al precio del agua se da luego de tres años en que las cuotas que cobra el organismo por el suministro del líquido han permanecido sin ajustes.

El alza en las tarifas del agua es para hacer viable la operatividad del SIAPA, que hoy trabaja en números rojos. Sin embargo, también destacó que, aunque la realidad indica que el aumento debería ser mayor, se ha considerado en todo momento proteger la economía de las familias. De esta forma, para una casa que consume 11 metros cúbicos al mes, el aumento será de 17.90 pesos mensuales.

“El valor del agua es incalculable, pero hacerlo llegar a los hogares junto con el servicio de drenaje, cuesta casi 25 pesos, lo que significa que aún existe una diferencia de casi 7 pesos entre el costo real y el ajuste que se hará”, argumentó.

Las bancadas de Morena y PRI criticaron la mala calidad del agua que se da en algunas colonias, donde el agua llega turbia. La legisladora Candelaria Ochoa dijo que “el agua no debe considerarse como una mercancía y lo que el SIAPA hoy nos está proponiendo, no solo no cumple con el servicio de agua, sino que ni siquiera garantiza el servicio”.

El ccordinador parlamentario del PT, Leonardo Almaguer, expresó así su rechazo a la actualización de tarifas del SIAPA: “La administración no presenta proyecto ni plan para saber que se quiere hacer. Hoy todo va a factibilidad comercial sin hacer ningún análisis al respecto de si se puede dar servicio o no, simplemente en función del negocio se autorizan construcciones, sobre todo para las grandes inmobiliarias”.

Algunas personas que estuvieron presentes en la sesión del Congreso expresaron su rechazo al aumento a las tarifas del SIAPA.

En el dictamen se incluyó un descuento de 50% en el monto facturado en colonias de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, mismo que se aplicará durante lo que resta del año, a quienes durante 15 días continuos tengan interrupción en el servicio o reciban un líquido de mala calidad.