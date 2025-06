Cancela Nariz Roja manifestación; Gobierno Federal prometió resolver desabasto de oncológicos en julio

FOTO: Facebook Nariz Roja

La marcha de protesta para exigir claridad en los procesos y solución en la compra y distribución de medicamentos e insumos médicos oncológicos se cancela hasta nuevo aviso, según informó en redes sociales Nariz Roja, A.C.

La manifestación, que tendría réplicas en otras ciudades de la República, iba a realizarse el próximo domingo 29 de junio, a partir de las 10:00 horas, y se tenía contemplado que en Guadalajara saldría de La Fuente Minerva, tomaría la Vía RecreActiva y culminaría en Palacio Federal, situado en Paseo Alcalde.

Nariz Roja, A.C., institución que apoya niños y niñas enfermas de cáncer, difundió en redes sociales que “se sostuvo una reunión muy productiva con el Secretario de Salud David Kershenobich y el subsecretario Eduardo Clark donde se nos compartieron los problemas que han sorteado para poder atender el problema del abasto de medicamentos y los problemas que viven los pacientes y sus familias. Así también el avance de las compras que esperan se resuelvan en el mes de julio".

Agregó que “nos compartieron el plan para este fin, mismo que nos parece claro y alcanzable. Nada justifica el desabasto, las enfermedades no esperan, pero debemos de enfocarnos en la solución y confiamos que por el bien mayor, este es el camino correcto; confiemos y demos seguimiento al compromiso (...) ¡La marcha se suspende hasta nuevo aviso!

Alejandro Barbosa, presidente de la asociación, había informado que la manifestación se llevaría a cabo luego de que reiteradamente el Gobierno de México había sido omiso en demostrar lo que está haciendo para atender la enfermedad y la falta de medicinas.

Adelantó que los participantes irán vestidos todos de blanco, con flores en las manos y exhortó a los diputados, de los partidos políticos, a sumarse a la marcha de protesta.

“Estamos invitando a las diferentes bancadas del Congreso de Jalisco, nos interesa que quienes nos representan estén ahí, no por un tema político sino por un tema social; yo quisiera ver a la bancada de Morena , a la bancada de Movimiento (Ciudadano), a la bancada del PAN, a todas las bancadas exigiendo, porque yo no he visto a nadie de los diputados levantando la voz por el desabasto de los medicamentos; a ninguno, de ningún color; queremos que el siguiente tema en la agenda del Congreso, sea la exigencia desde Jalisco a que se cumpla con el envío de los medicamentos (…) ojalá que se pongan a chambear”, enfatizó.