Conflicto interno en la bancada de Morena en el Congreso se va a la Fiscalía Estatal

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Marta Arizmendi, defendió la votación en la que el pleno resolvió quitarle la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, a la legisladora de Morena, Brenda Carrera García y dársela a Itzul Barrera, en la sesión del pasado 10 de junio.

Así respondió la legisladora Marta Arizmendi, quien fue denunciada penalmente por su compañera de partido, Brenda Carrera, al señalar que fue ilegal esa decisión, debido a que se necesitaban 21 votos para removerla y solo avalaron esa voluntad 18 legisladores.

Marta Arizmendi dijo que ella en forma personal no tomó la decisión de quitarle la presidencia de la Comisión a su compañera y que siempre ha actuado apegada a la ley.

“A mí no se me ha notificado nada particular. Sí considero que la diputada está en toda su libertad de hacer uso de sus derechos y de denunciar lo que ella considere. Si es así, estaré con toda la disposición para las autoridades que me soliciten información, aclarar lo que sea necesario, tengo toda la disposición. Lo que quiero remarcar y quiero dejar muy claro es que Marta Arizmendi, la presidenta de la mesa directiva del Congreso siempre se ha conducido en plena garantía del respeto de los derechos humanos y apegada a la legalidad”, dijo.

Por su parte, la legisladora de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos, dijo que la Fiscalía Estatal debe revisar si procede la denuncia de Brenda Carrera contra la presidenta de la Mesa Directiva y agregó que la Comisión de Honor y Justicia de Morena deberá analizar la actuación de Brenda Carrera, ya que fue la única legisladora morenista que en la sesión del jueves pasado votó a favor de incrementar 9.6% las tarifas del SIAPA.

Carrera se sumó a la bancada de MC, del PRI y de Hagamos, para que el SIAPA aumente sus tarifas, lo que contraviene los estatutos internos de la bancada morenista en el Congreso.

“Aquí todos los diputados de Morena cuando ingresamos firmamos unos estatutos del Grupo Parlamentario y firmamos que debíamos estar de acuerdo en la decisión que tomara la mayoría, eso es lo que tiene que investigarse, porque ella no tomó esa decisión o tomó una decisión distinta. No es la primera vez, cada uno firmó esos estatutos por decisión propia, nadie fue obligado y ella ingresó aquí como diputada de Morena”, precisó Ochoa Ávalos.

