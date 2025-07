Capacita UdeG a directivos en cultura del buen trato

Por primera vez en su historia, la Universidad de Guadalajara (UdeG) impartió el curso “Cultura del buen trato en el ámbito universitario”, dirigido a personas con cargos directivos y de coordinación dentro de la Red Universitaria, con el propósito de promover un liderazgo basado en la empatía, la escucha activa y el cuidado cotidiano en las relaciones laborales.

La Rectora General, Karla Planter Pérez, explicó que este curso forma parte de los compromisos asumidos durante su candidatura al frente de la UdeG, particularmente el de fortalecer la difusión del contrato colectivo de trabajo y fomentar nuevas formas de relación y resolución de conflictos.

“Me comprometí a proponer un taller para socializar el contrato colectivo y para ir más allá: comprender que los espacios de trabajo no son neutros, sino complejos, y ejercer un liderazgo desde la empatía y los cuidados”, señaló Planter Pérez, al destacar que el liderazgo universitario debe entenderse como un acto de justicia cotidiana.

El sociólogo y consultor Mauro Vargas Urías, uno de los ponentes, definió el buen trato como una práctica relacional ética y una tecnología de poder no violento. Subrayó que liderar no implica imponer, sino reconocer al otro como persona, no como recurso.

Curso UdeG a directivos para promover la cultura del buen trato (Fer DuMort/Cortesía)

Desde el ámbito sindical, el Secretario General del SUTUdeG, José de Jesús Becerra Santiago, valoró la oportunidad de repensar el tipo de liderazgo que se practica en la universidad: “Los liderazgos tienen el deber de crear ambientes saludables, respetuosos y colaborativos entre las personas”, afirmó.

En la misma línea, Jesús Palafox Yáñez, secretario general del STAUdeG, enfatizó la importancia de la comunicación clara como herramienta para fortalecer las relaciones laborales y evitar conflictos innecesarios.

Durante el curso, también se abordaron temas clave como la salud mental en el entorno laboral, con la intervención de Mirna Elizabeth González Barrera, coordinadora general de Recursos Humanos, quien presentó una lectura accesible de la NOM-035 para identificar y prevenir riesgos psicosociales.

El abogado general de la UdeG, Carlos Óscar Trejo Herrera, expuso los elementos del marco normativo universitario en materia de responsabilidades, con un enfoque hacia la cultura de la paz y la convivencia.

Por su parte, la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Érika Loyo Beristáin, presentó el modelo universitario de mediación que apuesta por la reeducación y la transformación de conflictos sin recurrir a sanciones punitivas.