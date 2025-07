Julio tendrá lluvias por arriba del promedio y temperaturas ligeramente más altas en Jalisco, prevén meteorólogos de UdeG

Durante julio se esperan lluvias superiores al promedio en regiones como Altos, Valles, Centro y Norte de Jalisco, así como temperaturas ligeramente más cálidas, de acuerdo con especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara.

El meteorólogo Mauricio López Reyes señala que este comportamiento podría modificarse si se forma un ciclón tropical en las costas del estado. En contraste, en las regiones Costa, Sur y Sierra se anticipan lluvias por debajo del promedio.

Para el Área Metropolitana de Guadalajara, el promedio de lluvia mensual ronda entre 250 y 270 milímetros, aunque este año podría superarse ese valor. En zonas como Los Altos, Ciénega y algunos puntos del Norte y Sur, se espera que las precipitaciones se mantengan dentro o por debajo de los promedios.

En cuanto a temperaturas, los especialistas estiman que julio alcanzará entre 30 y 32 grados en promedio, siempre que no se presenten tormentas o fenómenos tropicales. López Reyes subraya que los ciclones y huracanes no pueden preverse con más de unos días de anticipación, por lo que recomienda consultar canales oficiales y no confiar en alertas sin fundamento.

Prevé IAM lluvias arriba de promedio en julio (Cortesía)

Respecto a junio, el meteorólogo Julio Zamora Salvador informa que las regiones Costa y Sur registraron lluvias muy abundantes, mientras que en el Centro se mantuvieron ligeramente por arriba del promedio. En Valles, Altos Norte y Ciénega, las precipitaciones fueron menores respecto al año anterior.

Zamora añade que junio de 2024 fue cálido, con temperaturas altas y lluvias hacia fin de mes. En cambio, este año el temporal inició a principios de junio, lo que moderó el calor, con temperaturas promedio entre 26 y 30 grados. Destaca que las regiones más afectadas en 2024 fueron la Ciénega y los Altos, con anomalías térmicas de hasta cuatro grados sobre el promedio. En 2025, gran parte del estado presenta temperaturas por debajo del promedio climático.

Sobre la “canícula”, el doctor Jaime Alcalá Gutiérrez aclara que se trata de un periodo con más horas de calor al día, pero no necesariamente con temperaturas más altas. Explica que podrían reducirse los días con lluvia y aumentar la duración de las temperaturas elevadas, sin implicar un incremento considerable del calor.

Finalmente, el director del IAM, Óscar Blanco Alonso, recuerda que el instituto ofrece pronósticos diarios del tiempo y cuenta con tecnologías como el radar Doppler para monitorear tormentas en tiempo real. Invita a la población a mantenerse informada por medios oficiales y a no difundir información no verificada.