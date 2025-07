Pide Lemus a Fiscalía estatal carpeta de investigación por robo de cargamento de oro y plata

Pablo Lemus en un evento con autoridades castrenses

Unas horas después de la Fiscalía de Jalisco informó que era competencia del Ministerio Público Federal realizar las indagatorias del asalto a un tráiler cargado de 33 toneladas de un material conocido como “concentrado” de oro y plata, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, le pide a la dependencia estatal que abra una indagatoria sobre el caso, que, desde el punto de vista del mandatario, resulta por demás extraño.

“Le he pedido a la Fiscalía del Estado iniciar una carpeta de investigación para poder llamar a la empresa y decirle: a ver ven para acá, qué fue lo que denunciaste, qué fue lo que pasó, en dónde dices que te robaron, porque tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de la Defensa como nosotros pues no tenemos reportes, no tenemos”, dijo el titular del Poder Ejecutivo de Jaliso, al advertir que hay arias dudas respeto a cómo se suscitó el atraco.

El gobernador resaltó “quiero saber qué empresa deja perder su mercancía, sí, entonces esto empieza a generar muchas dudas de cuál fue la realidad de los hechos”.

LAS DUDAS

El Grupo Minero Bacis, empresa propietaria del cargamento robadado, asentada en Durango, emitió el pasado 4 de julio un comunicado asegurando que un comando de hombres armados, que iban en dos vehículos blancos con cristales polarizados, robó el tractocamión, cuando se trasladaba de Durango al Puerto de Manzanillo

Dijo que el trailer pertenece a la empresa Fletes Durango S.A. de C.V., y era custodiado por agentes de seguridad privada, pero los asaltantes los sometieron, igual que al chofer.

Lo que la minera no precisó fue el lugar en donde se suscitó el delito, y sólo aseguró que el personal afectado notificó a la Guardia Nacional en la “caseta de cobro de Chapala”, que se supone es la que está ubicada en el municipio ribereño de Jocotepec, Jalisco.

A pesar del tiempo transcurrido la minera no ha mandado a nadie a denunciar el aso ante la Fiscalía General de la Repúblia, pues por tratarse de un vehículo del Servicio Público Federal, corresponde a ese ámbito de gobierno, conocer del asunto.

El martes un representante de la empresa propietaria del trailer acudió a la Fiscalía de Jalisco para acreditar la propiedad del carguero, pero la compañía minera no se ha querellado por el robo del material transportado.