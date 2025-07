Van 10 muertos por lluvias en Jalisco

Daños. La población se ha visto afectada por las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días, particularmente en Zapopan.

La Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y elementos de Bomberos de Zapopan, realizan la búsqueda de una mujer que al parecer fue arrastrada por la corriente durante la tormenta que cayó en La Martinica la tarde del martes.

La mujer de nombre Vanessa Elizabeth Espino Estrada desapareció cuando comenzó a llover mientras conducía su motocicleta. El vehículo fue localizado en Lomas de Tabachines tras la tormenta.

Este jueves se sumó otra víctima asociada a la temporada de lluvias 2025. Se trata de un hombre quien pudiera ser Adrián Guerrero que fue arrastrado por la corriente al caer a un canal pluvial durante la lluvia del pasado 12 de julio, en Tlajomulco de Zúñiga.

Fueron alrededor de 110 horas de búsqueda por personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, en coordinación con los Bomberos Jalisco, en las que, con apoyo de un binomio canino y sobrevuelos en la zona donde corren los arroyos que conectan al canal, pudieron encontrar al hombre.

De acuerdo con la autoridad municipal “Las fuertes lluvias provocaron un incremento considerable del nivel del agua en el canal, ocasionando su desbordamiento y encharcamientos en la zona, agravados por la acumulación de basura que obstruyó el flujo del agua”.

Con Guerrero suman ya 10 las víctimas relacionadas con las lluvias: siete víctimas directas y reconocidas oficialmente por las autoridades en materia de Protección Civil y dictámenes periciales, y tres víctimas indirectas.

Salomón Molina Zamora, director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, recomendó a la población evitar cruzar zonas inundadas o corrientes de agua, ya sea a pie, en bicicleta, motocicleta o vehículo, porque esto representa un grave peligro. “Si ven crecientes o lugares inundados, no minimicen el riesgo. Siempre es peligroso porque no podemos ver dónde pisamos. No crucen canales ni crecientes, evitemos la pérdida de vidas humanas”, subrayo.

La Coordinación General de Prevención y Servicios de Emergencia recuerda a la ciudadanía que, en caso de emergencia pueden comunicarse al C4 Tlajomulco al teléfono 333 283 4545 o al 911.