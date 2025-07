El Congreso debe integrar Comisión Especial que vigile al SIAPA

Se necesita vigilar en forma estrecha al SIAPA, ante la contratación de asesores sin el perfil técnico para ello y que ganan altos sueldos. El diputado local del PT, Sergio Martín, cree que debe aprobarse una Comisión Especial sobre el SIAPA.

El Congreso del Estado debe ejercer su papel como fiscalizador de los poderes públicos y por ello, ante el desorden existente en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), es necesario crear una comisión especial legislativa que de seguimiento al trabajo que realiza el organismo operador del agua y revisar a fondo el gasto que ejerce.

Así lo propuso el diputado del Partido del Trabajo (PT), Sergio Martín Castellanos, quien precisó que la Comisión deben integrarla un diputado de cada uno de los ocho grupos parlamentarios.

Una propuesta similar hizo hace algunos días la diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, quien pidió integrar una Comisión Especial de Seguimiento al SIAPA.

“Propongo crear una Comisión de todos los partidos dentro del Congreso para que los vigilen. No se puede ser juez y parte, no pueden estar sin ser vigilados, las compras las autorizan a discreción, hay aviadores, hay una gran cantidad de irregularidades dentro del SIAPA que tenemos que hacer un llamado enérgico. Ha habido muchas voces de muchos diputados pidiendo (lo mismo) pero no hemos visto una respuesta”, afirmó.

Un problema central a atender es que el SIAPA resuelva la calidad del agua que suministra a los hogares y los negocios. El colmo es que el agua turbia llegó incluso a los sanitarios de la propia Legislatura estatal, en su sede de la avenida Hidalgo 222, señaló Sergio Martín.

“La gente se queja. Hace unos días abrimos una llave de aquí del Congreso y salió el agua sucia, aquí en el Congreso, imagínense todos los ciudadanos que sufren día a día con ese malestar donde no se pueden bañar, donde no pueden lavar su ropa, tienen que comprar garrafones, la situación es crítica. Hubo un aumento que va a deteriorar la economía de los jaliscienses y no vamos a permitir que en 2026 ese tarifazo se lleve a cabo”, prometió.

El legislador del PT pidió al titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, Jorge Ortíz Ramírez, que se haga una revisión a detalle a la cuenta pública del organismo, ante el señalamiento de que hay aviadores en la nómina y gastos no justificados.