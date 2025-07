Entre logros y reclamos, Delgadillo cumple 300 días como presidenta municipal

A través de un video difundido en sus redes sociales, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, compartió un mensaje con motivo de sus primeros 300 días al frente del gobierno tapatío. En él, expresó sentirse contenta, agradecida y emocionada por los avances que asegura haber logrado, así como por el respaldo de la ciudadanía y el trabajo de su equipo.

“Hoy nuestro gobierno al frente de Guadalajara cumple los primeros 300 días y me siento muy contenta, emocionada y agradecida por quienes me han acompañado y me han apoyado a lo largo de 300 días que han sido de muchísima intensidad, muchísimo aprendizaje y construcción”, afirmó Delgadillo.

300 días como Presidenta de Guadalajara y, aunque sé que aún falta mucho por recorrer, estamos cumpliendo y dando los primeros pasos para hacer de Guadalajara la ciudad que te cuida. pic.twitter.com/akZNMlPS8H — Verónica Delgadillo (@VeroDelgadilloG) July 28, 2025

Reconoció que encabezar una ciudad como Guadalajara ha representado un verdadero reto: “Cuando soñaba con convertirme en presidenta municipal, por supuesto sabía que iba a ser algo complejo, pero nada se compara con lo que ha sido. Me siento bendecida porque he contado con el respaldo de la gente y con un equipo que da lo mejor todos los días”.

Adelantó que en los próximos días presentará un ejercicio de rendición de cuentas, donde comparará sus compromisos de campaña con los resultados que ha alcanzado en este periodo.

Asimismo, aseguró que seguirá trabajando de cerca con la ciudadanía: “Durante todos los próximos días seguiré dando lo mejor de mí, trabajando con todo el corazón y la capacidad, con todos mis talentos, para estar a la altura de lo que necesita nuestra ciudad”.

Guadalajara entrega el primer techo de la nueva etapa del programa “Guadalajara Recicla y Techa” (X | Verónica Delgadillo)

Avances y pendientes

Entre los proyectos que ha impulsado durante su administración destacan:

Martes comunitarios , que consisten en recorridos por distintas colonias de Guadalajara para dialogar con las y los vecinos y atender necesidades inmediatas. Estas sesiones duran alrededor de tres horas y abordan temas como alumbrado, recolección de basura, seguridad y pavimentación .

, que consisten en recorridos por distintas colonias de Guadalajara para dialogar con las y los vecinos y atender necesidades inmediatas. Estas sesiones duran alrededor de tres horas y abordan temas como . Cambio en el sistema de recolección de basura , que, pese a críticas iniciales, se mantiene como una de las decisiones más relevantes de su administración.

, que, pese a críticas iniciales, se mantiene como una de las decisiones más relevantes de su administración. Transición al alumbrado público LED en toda la ciudad , lo que ha mejorado la iluminación de espacios públicos.

, lo que ha mejorado la iluminación de espacios públicos. Impulso a la vida cultural , con eventos en torno a la literatura, el teatro, la danza y otras disciplinas.

, con eventos en torno a la literatura, el teatro, la danza y otras disciplinas. Programas educativos como el recicla y techa y la entrega de materiales escolares.

No obstante, en redes sociales continúa el descontento de varios sectores de la población, que denuncian problemáticas como la inseguridad y las inundaciones. Las quejas más frecuentes giran en torno a robos, falta de mantenimiento en calles y fallas en el sistema de drenaje, lo que, para muchos, refleja una ciudad aún lejana de ser amable y estable.

Sin embargo, queda esperar al informe de resultados oficiales por parte del Gobierno de Guadalajara y Verónica Delgadillo.