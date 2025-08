No se afectarán proyectos del SIAPA para 2026, advierte su director

El organismo operador del agua tendrá que ajustar sus proyectos a los ingresos que obtenga, sin aplicar aumento a sus tarifas. Antonio Juárez Trueba, director del SIAPA, dijo que el alza propuesta para 2026 se basó en la fórmula que establece la Ley del Agua.

El director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Antonio Juárez Trueba, defendió el proyecto de alza de tarifas para 2026, pero ante la decisión del gobernador Pablo Lemus, de rechazar ese proyecto, el funcionario dijo que van a acatar esa orden del titular del Ejecutivo.

Juárez Trueba señaló que, pese a que no habrá incremento en la tarifa del agua potable, el SIAPA no tendrá afectación en sus proyectos de trabajo para el año venidero, porque apenas estaban revisando los temas que impulsarían en 2026.

“La Comisión Tarifaria es un órgano colegiado en el cual intervienen distintos entes, el sector público, sector privado, la academia, aquí se actúa conforme a una fórmula que está establecida en la Ley del Agua de Jalisco y sus Municipios, atendiendo las variables de la fórmula, se hace un cálculo que es meramente un análisis técnico-financiero, eso es lo que se hace, pero no quiere decir que sea algo que se vaya a aplicar. No, es parte de un proceso que se tiene que llevar a cabo”, dijo.

Explicó que la idea no era aplicar un incremento de hasta 200%, sino que esa cifra salió de las variables económicas para fijar un precio del agua, según lo establece la Ley.

“No es que sea un aumento de 200%, es parte del proceso para analizar todo en su conjunto, ese es un primer paso, hay que analizar todos los demás”, precisó.

-Ahora que no habrá aumento en la tarifa del SIAPA, ¿se meterán en aprietos económicos para el sostenimiento del organismo el año próximo?, se le preguntó.

-Vamos a acatar con toda cabalidad las instrucciones que me ha dado incluso el gobernador y vamos a hacer el análisis, ahora metiendo todas las variables que tengan que ver para que no haya afectaciones, así como nos lo ha pedido el gobernador. No hay nada que se aplace hasta ahorita porque apenas se va a determinar que es lo que va a resultar de ese análisis”, respondió.

Con el incremento vigente de 9.6%, el SIAPA se allegará recursos económicos, sin embargo, no será de acuerdo a lo previsto, porque para 2025, la propuesta era avalar un aumento de 12.5%.