Pide regidor de Morena ciclovías y estaciones MiBici para el oriente y sur de Guadalajara

Con la convicción de que la movilidad no puede seguir siendo un privilegio para unos cuantos, el regidor Juan Alberto Salinas Macías, coordinador de la fracción edilicia de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, presentó una iniciativa para exhortar a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) a realizar las gestiones necesarias para la instalación de ciclovías, ciclopuertos y estaciones del sistema MiBici en las zonas oriente y sur del municipio.

El edil tapatío explicó que esta propuesta parte del diagnóstico del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) 2024, que reconoce un grave déficit de ciclovías y estaciones de MiBici precisamente en las zonas donde más se necesita.

Entre los principales argumentos de la iniciativa destacan garantizar el derecho a la movilidad digna y segura, consagrado en la Constitución y en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; promover la equidad territorial, llevando infraestructura ciclista a colonias que históricamente han sido olvidadas por las políticas públicas, y fomentar alternativas de transporte saludables, económicas y sostenibles, que reduzcan la dependencia del automóvil y contribuyan a enfrentar la crisis climática.

Con la iniciativa también se busca que existan apoyos económicos, mediante suscripciones gratuitas a este sistema, destinadas a menores que acuden a centros educativos en compañía de padres o madres de familia.

“Por un lado, para que las y los jóvenes, en compañía de sus padres, puedan hacer uso de la bici de forma gratuita y que también existan las condiciones para que en muchas partes de la ciudad hagan uso de forma segura de este sistema, que debe ser uno de los prioritarios en el Área Metropolitana de Guadalajara”, señaló el edil.

El acuerdo contempla que la AMIM realice, en el ámbito de sus atribuciones, el diseño, instalación y evaluación de ciclovías, ciclopuertos y estaciones de MiBici, como medida concreta para construir una ciudad más justa, segura y resiliente.

“Esta iniciativa surge a partir de una plática que tuve con Karen (durante el Cabildo infantil), una niña que vive en el sur de la ciudad, y nos hacía una referencia muy básica: para llegar a mi escuela no hay bicicletas públicas y para poderme ir en bici a la escuela, me tiene que acompañar mi mamá o mi papá y tengo que llegar a un lugar en donde no hay lugar para resguardar mi bicicleta de forma segura”, comentó el regidor.

Salinas Macías enfatizó que esta propuesta no implica repercusiones presupuestarias ni genera nuevas obligaciones directas para el Ayuntamiento, pues busca que se cumpla lo que ya establecen leyes federales, estatales y municipales: priorizar la movilidad activa y sustentable.