Realizarán en Zapopan la Cuarta Feria de la Miel para promover la apicultura y la conciencia ambiental

La Asociación Ganadera Local de Apicultores de Guadalajara anunció la celebración de la Cuarta Feria de la Miel en Zapopan, un evento que busca promover la conciencia ambiental y fortalecer la apicultura local.

A pesar de que Jalisco no recibe apoyos federales como otras entidades, entre ellas Yucatán y Campeche, el estado mantiene el tercer lugar nacional en producción de miel, con más de 6,300 toneladas registradas en 2024.

Alfonso Díaz León, presidente de la asociación, advirtió que el sector primario enfrenta una grave amenaza: el uso de plaguicidas como neonicotinoides, fiproniles y glifosato, permitidos por el gobierno federal bajo el argumento de que no tienen sustitutos.

Estos compuestos atacan el sistema nervioso central de las abejas, provocando el llamado “colapso de colmenas”, en el que los insectos pierden la ubicación de su colmena y mueren. En casos graves, como el uso de drones para riego químico, se ha documentado la muerte de entre 10 mil y 20 mil abejas por colmena.

“Queremos hacer un llamado firme y respetuoso al gobierno federal, en el cual no nos tenga tan relegados a los apicultores y al estado de Jalisco”, dijo Díaz León, quien instó a las autoridades a crear políticas públicas que respalden la conservación de las abejas y el trabajo de los productores.

Feria de la Miel (Cortesía)

La Feria de la Miel tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de agosto de 2025 en la explanada de la Plaza Estación Centro de Zapopan, bajo la estación de la Línea 3 del Tren Ligero. La venta al público comenzará a las 10:00 horas, mientras que las actividades arrancarán a las 11:00 horas, misma hora en que se realizará la inauguración oficial el viernes 8 de agosto.

El evento contará con la participación de 14 productores de miel y 8 artesanos, e incluirá conferencias, talleres, actividades interactivas y rifas diarias. Entre los ponentes se encuentran Felipe Becerra, quien hablará sobre abejas y polinización; el maestro Jaime Ly Ruiz, especialista en el cuidado del agua; y el propio Díaz León, quien ofrecerá charlas sobre apiterapias.

También habrá talleres gratuitos sobre apiterapias, cuidado de la piel con productos de la colmena, cosmética natural, y construcción de hogares para insectos. Se suman catas de miel, concursos de disfraces para perros, actividades infantiles y una experiencia interactiva para que el público viva “la vida de la colmena”.

“Sin abejas no hay polinización. Sin polinización no hay alimentos y sin alimentos no hay vida”, advirtió Díaz León.