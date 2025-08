Morena le dice no a pedir préstamos o a privatizar al SIAPA

El SIAPA no tendrá incrementos en la tarifa de agua potable en 2026. Organismos civiles piden que se incluya a mas ciudadanos en el Comité Tarifario.

Ante la crisis financiera que enfrenta el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), la cual podría profundizarse al no tener aumento a sus tarifas en 2026, algunos legisladores señalaron que se abre la puerta a una eventual privatización o a que se solicite algún crédito para renovar la red hidráulica.

El legislador de Morena, Martín Franco Cuevas, advirtió que hasta ahora no hay noticia de algún plan del gobierno de Jalisco para pedir un préstamo para temas de infraestructura hidráulica. Sin embargo, ante cualquier posibilidad de ese tipo, señaló que la bancada de Morena no apoyará esa iniciativa.

“Hasta donde yo se en el Congreso no se ha sabido nada de este préstamo. No es extraño, sabemos que lo sacan debajo de la manga y así están acostumbrados, pero hasta ahora no ha llegado ningún dato de este tipo de temas. No podríamos saber qué va a pasar, hay muchos, pero este no ha llegado”, dijo.

Sobre la refinanciación de la deuda actual que tiene el gobierno de Jalisco, el legislador Martín Franco señaló que tampoco se apoya tal idea.

“La postura de Morena va a ser como siempre. Nosotros no estamos de acuerdo en que se siga endeudando al estado para nada. Yo lo hablo a título personal, yo no puedo hablar por mis compañeros, pero creo que la bancada del pueblo no va a apoyar este tipo de decisiones que perjudiquen a los ciudadanos de Jalisco”, explicó el legislador.

Una red de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) han expresado que, ante el anuncio del gobernador Pablo Lemus, de reestructurar al SIAPA, podría darse paso a la privatización del organismo. Lo que ellos plantean es que, en lugar de apostarle a las inversiones privadas, las decisiones del SIAPA sean ciudadanizadas, incluyendo a representantes de colonias o colectivos al Comité Tarifario del SIAPA.