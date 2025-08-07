Asume Enrique Ibarra como presidente de la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde

Este día se cumple el aniversario luctuoso 223 del llamado Fraile de la Calavera. Enrique Ibarra es un gran conocedor de la historia y la obra de Fray Antonio Alcalde y Barriga.

El ex diputado local y federal y ex secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, asumió el cargo de presidente de la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, en el marco del 233 aniversario luctuoso del fundador del Hospital Civil y de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

La Fundación tiene por objeto fomentar diversas actividades en el corredor Paseo Alcalde, desde la glorieta de La Normal -al norte- hasta la calle Ferrocarril -al sur-, tanto en el ámbito educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico, incluyendo la participación de todos los sectores sociales. También se busca la mejora del polígono.

Enrique Ibarra rindió la protesta de ley ante la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo González.

Forman parte de la Fundación José Manuel Jurado Parres, director de la Preparatoria número 5 de la UdeG, quien será el vicepresidente y Tomás de Híjar Ornelas, cronista del Arzobispado de Guadalajara, como secretario.

La presidenta municipal Verónica Delgadillo dijo que, por medio de esta Fundación, se cuidará el legado del también conocido como Fraile de la Calavera.

“La Fundación Fray Antonio Alcalde será un recordatorio permanente de que no nos olvidamos de dónde venimos, pero también será un impulso fuerte y sólido para recordarnos a dónde queremos ir”, destacó.

El secretario de Cultura, Luis Gerardo Asensio Rubio, quien acudió en representación del gobernador Pablo Lemus, instó a tomar la figura histórica del gran benefactor como inspiración para el mejoramiento personal y de las comunidades.

“Gracias a su visión filantrópica, la educación, la salud, la cultura y la infraestructura adquirieron un nuevo significado. A más de 200 años de su paso por la ciudad, Fray Antonio Alcalde sigue siendo un referente”, dijo.

El presidente de la Fundación, Enrique Ibarra Pedroza, destacó las donaciones del fraile dominico y sus obras al crear el Hospital Civil, un jardín botánico, un templo y un cementerio, todo en un mismo terreno, así como la construcción de escuelas y la fundación de la UdeG.

La Fundación la integran la Cámara de Comercio de Guadalajara, la UdeG, el Arzobispado de Guadalajara y el Ayuntamiento tapatío.