Ciencia para todos. Scramjets: volar donde el aire arde

Scramjet (supersonic combustion ramjet)

Hay una frontera del vuelo donde las hélices no sirven y las turbinas dejan de ser suficientes: cuando un vehículo atraviesa la atmósfera a velocidades mayores a Mach 5, es decir, cinco veces la velocidad del sonido.Ahí aparece una idea radical que, dicha de forma simple, suena a contradicción: quemar combustible sin frenar el aire.

Ese es el propósito de un scramjet (supersonic combustion ramjet): un motor que “respira” oxígeno atmosférico, lo mezcla con combustible y mantiene la combustión a velocidad supersónica dentro del conducto. Sin turbinas ni compresores convencionales: la propia velocidad del vehículo y un sistema de ondas de choque cuidadosamente ordenadas en la entrada actúan como “compresor”.

La recompensa por lograrlo es enorme: se obtiene empuje útil en el rango hipersónico con un motor sin partes rotativas y sin cargar a bordo el oxígeno líquido que requeriría un cohete.

Para situarlo en el mapa conviene comparar. El turborreactor de un avión comercial comprime aire con turbinas y lo expulsa a alta velocidad; opera desde velocidad cero hasta transónico y algo más. El ramjet (estatoreactor) elimina piezas móviles y comprime por la propia velocidad del vehículo, pero frena el flujo a subsónico dentro de la cámara antes de quemar; rinde bien entre Mach 2 y Mach 5. El scramjet no ralentiza el flujo: lo mantiene supersónico (Mach > 5) durante la combustión, preservando la eficiencia donde frenar el aire sería tan costoso que el motor perdería más de lo que ganaría.

Una vez entendido el principio, llega la práctica. A velocidades hipersónicas, la fricción y la compresión calientan el aire de forma extrema y este permanece milésimas de segundo dentro del conducto. En ese lapso hay que inyectar combustible, mezclarlo con aire turbulento, encender y sostener la llama sin que las ondas de choque la apaguen, ni que la expansión arrastre el frente de combustión hacia atrás. Es una coreografía de pulsos y geometrías internas donde cada milímetro y cada microsegundo cuentan.

Otra consideración: un scramjet no arranca desde cero. Necesita que otro sistema lo acelere hasta que su admisión funcione: un cohete, un turborreactor/ramjet de arranque o un avión portador que libere el vehículo ya rápido y alto. Además, su buen desempeño vive en una ventana de operación relativamente estrecha (cierta banda de altitudes y números de Mach) donde compresión por ondas, mezcla y combustión se equilibran. Salirse de esa ventana reduce el empuje, y una transición mal gestionada, por ejemplo, de subsónico a supersónico dentro del conducto, puede apagar la llama u ocasionar oscilaciones peligrosas.

Por eso se habla de ciclos combinados: encadenar turborreactor → ramjet → scramjet, o mezclar principios, como los air-breathing rockets que usan aire atmosférico cuando pueden y conmutan a propulsión cerrada cuando no.

¿Para qué tanta complejidad? Tres respuestas claras:

Misiones de muy alta velocidad dentro de la atmósfera: investigación, respuesta rápida, trayectorias largas en menos tiempo. Alcance extendido: la eficiencia de “respirar” oxígeno del aire, en lugar de cargarlo, ofrece ventaja de masa. Accesibilidad al espacio (visión aún prospectiva): si una primera etapa respiradora acelera hasta Mach altos y gran altura, un cohete más pequeño puede completar el ascenso con menos combustible.

También conviene reconocer límites. Un scramjet no reemplaza a un turbofán en transporte civil: exige velocidades hoy fuera del alcance comercial y su entorno térmico y acústico impone restricciones severas. Tampoco sustituye a un cohete para misiones orbitales completas: a cierta altura el aire es demasiado ligero como para “respirar”. Su lugar natural está entre ambos mundos, donde la atmósfera todavía aporta oxígeno y la velocidad vuelve ineficientes a los motores convencionales.

Entonces, ¿por qué debería importarnos? Porque, como ocurrió con la aviación a reacción en el siglo XX, la investigación hipersónica genera derrames tecnológicos: mejores materiales, recubrimientos más durables, gestión térmica avanzada, sensores resistentes. Aunque quiza nunca tomemos un “vuelo hipersónico”, las soluciones nacidas para un scramjet terminan en turbinas más eficientes, fuselajes más seguros y procesos industriales más precisos.

Un scramjet responde con elegancia a una pregunta difícil: ¿podemos usar el aire tal como viene para sostener combustión a velocidades en las que todo tiende a separarse, calentarse y romperse? La ingeniería contemporánea dice que sí, con condiciones: integrar vehículo y motor, mezclar y encender en milésimas de segundo, y cuidar cada grado de temperatura con materiales y recubrimientos adecuados.

Si la aviación clásica domó el cielo subsónico con hélices y el transónico con turbinas, el vuelo hipersónico exige motores que no frenen el aire para arder. Esa es la promesa del scramjet: convertir la velocidad en aliada, no en obstáculo, y abrir una franja del cielo que hasta hace poco pertenecía solo a los cohetes.