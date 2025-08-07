Colombianos privados de la libertad ya fueron liberados: Fiscalía

Se presume que se encuentran ya con sus familiares en su país de origen, los tres colombianos reportados como desaparecidos luego de que presuntamente una célula del crimen organizado los “levantó” en Tlajomulco de Zúñiga.

Así lo confirma el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, quien en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad de cada jueves, habló de que eran en total cinco, las personas de dicha nacionalidad que estaban desaparecidas.

El titular del Ministerio Público en nuestra entidad dijo que ahora se busca que la familia remita una “prueba de vida”, para dar conclusión a la carpeta de investigación que se inició en relación con el caso.

”Ya los liberaron. Incluso agradecen el trabajo y el esfuerzo de las autoridades mexicanas por tratar de localizarlos. Nosotros hemos estado insistiendo en que nos envíen alguna fotografía, alguna prueba de vida”, dijo González de los Santos.

El fiscal corroboró que las víctimas presuntamente se dedicaban a los llamados “préstamos gota a gota”, los cuales consisten en ofrecer dinero sin requisitos pero con muy altos intereses que tienen que ser abonados diariamente.

González de los Santos recordó que existen otras actividades en las que se está involucrando a personas de origen extranjero.

”En días pasados aquí hicimos mención de famosas rifas que traían también gente de Venezuela y algunos de Colombia, donde se los traen desde allá ofreciéndoles trabajo con un sueldo más o menos decoroso, por así decirlo. Y prácticamente vendían rifas, rifas fraudulentas no les pagaban precisamente tan bien lo que les prometían”.

Tres ciudadanos colombianos en calidad de desaparecidos

Tres de los colombianos desaparecieron luego de hechos ocurridos el 25 de julio de este año en Tlajomulco de Zúñiga.

Se trata de Maryeline Ramos Flores y los hermanos Julián Andrés y Alexander Sepúlveda Villada. La tarde de la fecha de referencia, Alexander acudió al Centro Comercial Plaza Santa Anita y ya no regresó, mientras que ese mismo día, por la noche, Maryeline y Julián Andrés fueron sacados a la fuerza de su domicilio situado en en el Fraccionamiento Altara Residencial, por un grupo de hombres que se los llevaron en una camioneta de color negro.

Se sabe que después de que fueron “levantados”, uno de ellos se comunicó con familiares y alcanzó a decir que un grupo de la delincuencia organizada los tenía secuestrados y que presuntamente eran del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De los otros dos colombianos desaparecidos y que también ya estarían sanos y salvos, no se ha revelado mucha información pero se dice que igual fueron privados de la libertad el 25 de julio y que se encuentran actualmente en Cancún.