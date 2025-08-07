Cumple 40 años el Programa de Conservación de Tortugas Marinas de la UdeG

A las costas de Jalisco llegan las especies golfina, laúd y prieta. Las amenazas de la conservación de la tortuga son las motos y los autos razer, así como el cambio de uso de suelo de las playas.

De agosto a enero próximo, es la temporada de anidación de tortugas en la costa de Jalisco, desde Cihuatlán a Cabo Corrientes.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Centro Universitario de la Costa Sur (CUCsur) cuentan desde 1985 con el Programa de Conservación de Tortugas Marinas por lo que esta temporada se cumplen 40 años de esa labor.

La meta en esta temporada de seis meses es liberar a 544 mil crías de tres diferentes especies: golfina, prieta y laud en los campamentos La Gloria, en Tomatlán, así como en Barra de Navidad, Cuastecomates y El Coco, en Cihuatlán, informó Antonio Trejo Robles, director del programa.

Aunque hay mucha vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de los voluntarios y estudiantes de la UdeG, aún hay saqueo de nidos de tortugas y otro problema que enfrenta la conservación de estas especies, es la introducción creciente de motos y vehículos razers a las playas, lo que pone en riesgo a los huevos de tortuga.

“Aun ahorita se sigue saqueando mucho nido, se matan tortugas, aunque ha bajado bastante en Jalisco, pero sigue habiendo el consumo de huevo de tortuga. A las autoridades, pedimos apoyo, la Profepa nos ha apoyado en años anteriores con todos los permisos y en Cihuatlán ha habido mucha actividad por parte de Profepa, es parte de lo que vamos a solicitar este año, que en la parte de Tomatlán nos acompañen para erradicar -creo que es imposible- pero bajar bastante la depredación de huevos”, subrayó.

La rectora del CUCSur, con sede en Autlán, Ana María de la O Castellanos, resaltó los resultados y la vinculación que han logrado los cuatro campamentos tortugueros, con las comunidades, los hoteleros y los restauranteros para preservar a las tortugas.

“Este programa es un programa modelo, de cómo podemos en la Universidad trabajar realizando investigación, realizando la parte que corresponde a la enseñanza, la parte que corresponde a la vinculación con las comunidades, es decir, la parte del programa que arranca con biólogos y que están preocupados por el medio ambiente, pero al mismo tiempo por todo el saber de la taxonomía, de todo lo que tiene que ver con la incubación”, expresó la rectora.

En 40 años, los campamentos tortugueros de la UdeG han liberado y rescatado más de ocho millones de tortugas.

Si algún estudiante de la UdeG, de los centros temáticos o regionales y de las preparatorias, se quieren sumar como voluntarios para rescatar a las crías de tortuga, pueden buscar en redes sociales los sitios del Programa de Conservación de Tortugas Marinas del CUCSur, en FB, You Tube y Tik Tok.