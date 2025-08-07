Lluvias intensas y fuertes vientos azotarán Jalisco este jueves

Las condiciones meteorológicas se tornarán adversas este jueves debido a la influencia de la tormenta tropical Ivo, que se desplaza frente a las costas del Pacífico central mexicano. El pronóstico de esta mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional, indica lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en distintas regiones del estado, principalmente en las zonas costeras.

Tambien se esperan fuertes rachas de viento de entre 60 y 80 km/h en la costa de Jalisco, así como oleaje elevado de hasta 5 metros de altura. Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, incluso causar inundaciones, encharcamientos, deslaves e incremento en niveles de ríos y arroyos.

En la zona metropolitana de Guadalajara, el cielo se mantendrá mayormente nublado durante el día, con aumento de la nubosidad hacia la tarde. Se prevé un ambiente cálido, con temperaturas que podrían alcanzar los 27 °C. A partir del mediodía, aumentará la probabilidad de tormentas eléctricas.

Protección Civil Jalisco informó que se mantiene vigilancia meteorológica sobre dos zonas de baja presión en el Pacífico, aunque hasta el momento no representan un riesgo directo para el estado. La dependencia llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.