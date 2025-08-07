Rehabilitan calles clave en El Salto con recursos propios

El Gobierno de El Salto concluyó la rehabilitación de ocho calles en la cabecera municipal y una más en la colonia Las Pintas, como parte del programa de mejoramiento vial impulsado por la administración local.

La presidenta municipal, Nena Farías, destacó que en la colonia Jesús María se asfaltaron y nivelaron ocho vialidades que conectan con arterias principales, lo que representa una mejora significativa en la movilidad para las y los vecinos de esa zona.

En Las Pintas, la calle San Onofre fue reconstruida desde su base, luego de varios años sin mantenimiento. Además del nuevo pavimento, se renovó la red hidro-sanitaria aprovechando la intervención integral de la vialidad, que es considerada una vía principal del sector.

Farías subrayó que estas obras se realizaron con recursos propios del Ayuntamiento, gracias a una política de ahorro en gasto corriente. “Algunas obras son prioridad y las estamos terminando antes de lo previsto”, afirmó.

El conjunto de intervenciones forma parte de un nuevo circuito vial que busca agilizar el tránsito en la zona centro de El Salto, especialmente en la conexión hacia la carretera a Zapotlanejo.