Sería un “gran error” que la solución vial en el corredor López Mateos se centre en el auto, advierte Observatorio de Movilidad

El corredor tiene un tráfico diario de 150 mil autos, transporte de carga y autobuses foráneos. El Observatorio admite que debe hacerse algo para atender el problema del congestionamiento.

El Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (OCMTPJ), integrado por organizaciones sociales, universidades y colectivos ciudadanos reconocen que es urgente atender el problema de caos vial que enfrenta a diario la avenida López Mateos (ingreso sur de la ciudad).

Ante las propuestas orientadas a la construcción de viaductos elevados u otras infraestructuras diseñadas exclusivamente para el automóvil, es importante señalar que esas estrategias “perpetúan esquemas de movilidad insostenibles”. Esta iniciativa la impulsan el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) y la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción (CMIC).

Diversos estudios internacionales y marcos técnicos nacionales evidencian que aumentar la capacidad vial no resuelve la congestión a mediano ni largo plazo. Por el contrario, genera una mayor demanda vehicular y desvía recursos necesarios para fortalecer el transporte público, la movilidad activa y la gestión de la demanda.

Para abordar de manera eficaz la congestión vial, resulta fundamental regular el crecimiento del parque automotor urbano e implementar mecanismos, como el cobro por congestión o por uso del espacio, restringiendo gradualmente el acceso de vehículos particulares.

Cualquier intervención en la avenida López Mateos debe partir de una planificación coordinada entre las distintas instancias de gobiernos, Federal, Estatal y Municipal, en las que se:

Priorice el transporte público masivo, eficiente y digno.

⁠Garantice infraestructura segura y continua para la movilidad activa (peatonal y ciclista).

⁠Considere a personas con discapacidad, infancias, adultos mayores y sectores históricamente excluidos.

⁠Integre medidas de gestión de la demanda vehicular: restricción de accesos, regulación de estacionamientos, entre otros.

Minimice el impacto ambiental negativo derivado de la movilidad motorizada.

El Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte coincide en que el corredor López Mateos enfrenta un colapso funcional que impacta negativamente la calidad de vida. Esta vialidad ha sido diseñada históricamente bajo una lógica centrada en el automóvil, lo que ha generado altos niveles de congestión, contaminación, inseguridad vial y exclusión de las personas que no se mueven en vehículo privado.

Actualmente, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establecen que todo acceso carretero en zonas urbanas debe diseñarse y reconstruirse bajo un enfoque urbano, adaptándose al entorno y priorizando a las personas.